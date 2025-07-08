В Госавтоинспекции рассказали подробности смертельного ДТП на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле

Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, в ДТП, произошедшем сегодня в 00:40 на проспекте Ленина, погибли 19-летний водитель иномарки и две 20-летние девушки-пассажирки. Тела погибших извлекли из затопленного автомобиля. Сейчас спасатели достают само транспортное средство, которое находится на глубине около 5 метров. Оказалось, молодой человек перед трагедией несколько раз повторял трюк, целью которого было поднять автомобиль всеми колесами от земли. На третий раз водитель не справился с управлением.

На месте происшествия продолжают работу сотрудники полиции и Следственного комитета для установления всех обстоятельств случившегося. Для того чтобы достать внедорожник, пришлось обесточить опоры на плотине, из-за чего было парализовано трамвайное движение на ГГМ.