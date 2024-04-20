«Переезд» исторического центра, дома купцов и земской управы, «горелая гостиница». Проспект Ленина. Часть 1

Рассказывать о главной улице Нижнего Тагила — проспекте Ленина — можно бесконечно долго. Ведь каждое здание, каждый скверик имеют свою порой довольно долгую историю. И речь здесь не только о зданиях «исторического центра». Мы взяли в кавычки словосочетание «исторический центр» потому, что история Нижнего Тагила начиналась в другом месте, на левом берегу реки Тагил, и настоящим историческим центром нашего города является район улиц Максима Горького (Береговой), Тагильской, Кирова (Больше-Рудянской), Малорудянской и Черных (Тагильский Криуль).

Фрагмент карты Нижнетагильского завода 1847 г. (фотокопия документа / общ. достояние)

Что же касается «исторического центра» на проспекте Ленина, то это название появилось гораздо позже — в 60–80-х годах ХХ века, когда в стране началась массовая кампания по выявлению историко-архитектурных памятников. В этот период реестр нижнетагильских памятников истории пополнился купеческими домами, основная масса которых находится на проспекте Ленина. Тогда же исторический центр Нижнего Тагила как-бы переехал в новую локацию. И тогда же в реестр попал и дом № 23 на проспекте Ленина. Его история тесно переплетена с историей места, на котором он был возведён. Ещё до революции купцом Уткиным здесь было построено просторное двухэтажное здание, на первом этаже которого разместились конторы уткинских предприятий, а на втором — гостиница. Советская власть реквизировала здание у купца и открыла там тоже гостиницу — «Красный Урал», — которая быстро приобрела славу дешёвой ночлежки, а однажды в ней вспыхнул сильный пожар. Здание почти полностью выгорело изнутри, из-за чего тагильчане прозвали его «горелой гостиницей». Была произведена экспертиза стен, которая показала, что восстановлению строение не подлежит. Однако разобрать его сразу не смогли: городская казна в те годы была пуста.

Сгоревшая гостиница «Красный Урал» (фото А. Ф. Кожевникова / фрагмент ориг. изображения)

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Разобрали «горелую гостиницу» уже после войны, сразу после того, как был утверждён новый план развития города на ближайшие 20 лет. Изначально на этом месте планировали построить здание городского театра, но вскоре от идеи отказались из-за опасения, что театр будет подтопляться во время весеннего таяния снега или затяжных осенних дождей. Проектировщики нижнетагильского горисполкома предложили перенести здание театра на возвышенность, а на месте бывшей гостиницы провести дренажные работы, укрепить грунт и построить несколько жилых домов коммунального типа. Но в 1952 году архитектор нижнетагильского проектного бюро «Горпроект» Геннадий Павлович Беспамятных предложил проект капитального жилого дома разной этажности, который идеально подходил для этого места. Проект получил одобрение в исполкоме, и вскоре началось строительство.

Строительство дома №23 (фото газеты «Тагильский рабочий» / фрагмент ориг. изображения)

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Сдать здание в эксплуатацию решили к 10-летию Победы, но к назначенному сроку успели построить только половину. Планы пришлось пересмотреть, и сдачу дома приурочили к 40-летию Октябрьской революции. Сам автор проекта не дождался окончания постройки своего детища — Геннадия Беспамятных перевели на работу в Свердловск.

Строительство дома № 23 (фото газеты «Тагильский рабочий» / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-27.userapi.com/impg/jhrMDDZk37D1Dk-Jz6P8CuDmRay5CNNvulLXqw/yubeD1ta_o4.jpg)

Изначально дом № 23 не был «элитным». Согласно проекту, это был дом коммунального типа. В таком виде он и был принят в эксплуатацию. Некоторое время в части здания располагалось общежитие медицинского училища. В 2003–2006 годах дом № 23 исключили из перечня объектов культурного наследия.

Ещё одно интересное здание, расположенное по нечётной стороне проспекта Ленина, известно в Нижнем Тагиле как дом купца Лошкарёва. С ним связан один весьма любопытный факт. Дело в том, что изначально это был не один, а два дома, построенные по примеру домов екатеринбургских купцов Максима Коробкова и Александра Красильникова, что до сих пор стоят в столице Среднего Урала на площади 1905 года. Тагильские дома принадлежали братьям Арсению и Артамону Лошкарёвым.

Лошкарёвы были родом с нижегородчины, где их дед, а затем отец и дяди развернули в начале XIX века широкую коммерческую деятельность. Нам теперь уже не узнать, что стало причиной переезда купца Осипа Лошкарёва из Нижнего Новгорода в Нижний Тагил. Известно лишь, что в 70-х годах позапрошлого столетия Арсений и Артамон, записавшись в Верхотурье купцами 2-й гильдии, развернули в уезде успешную торговлю бакалеей. Сколотив хороший капитал, братья построили в Нижнетагильском заводе два одинаковых двухэтажных дома с общей центральной стеной, с помещением под магазин на первом этаже и жилыми комнатами на втором.

Дом купцов Лошкарёвых (фото Антона Ивакина / с разрешения автора)

Позднее купцы Лошкарёвы объединили вторые этажи под одну крышу, сделали перепланировку и стали сдавать площади в аренду. По всей видимости, в какой-то период аренда стала приносить хороший доход, ради которого братья пожертвовали своим «элитным» жильём на главной улице заводского посёлка. Лошкарёвы с семьями переехали в заблаговременно купленные дома на улицах Шамина и Арзамасской.

О магазинах Лошкарёвых писал в своих воспоминаниях тагильский краевед И. А. Орлов: «Среди бакалейщиков одним из крупнейших был, конечно, Арсений Осипович Лошкарёв... Его торговое заведение находилось при доме, в первом этаже, на углу улицы Александровской и Вшивой горки. Здесь, собственно, были два магазина, но с разными входами и разделённые капитальной стеной с широкой плотной дверью, бакалейный и москательный. В бакалейном магазине продавали сахар, соль, крупы, пряности, табачные изделия, спички, свечи, а в начале ХХ века начали продавать шоколадные конфеты и макаронные изделия, входившие в ту пору в моду. Москательный магазин предлагал покупателям керосин и олифу, краски и колёсную мазь, кисти и другой инструмент для покраски и ремонта».

В начале ХХ века Артамон Осипович передал оба магазина в ведение брата, а сам открыл целый ряд бакалейных лавок в Нижнетагильском посёлке и на близлежащих заводах: в Верхней Салде, Висиме, Черноисточинске. О его дальнейшей судьбе известно очень мало. Арсений Осипович стал управлять обоими магазинами, а кроме того, открыл фабрику по розливу фруктовых газированных вод, купил и запустил фабрику «Гильза» по производству папиросных гильз «Мир».

Арсений Осипович Лошкарёв (фото неизв. автора, 1910–1916 гг. / общ. достояние)

В 1911-м его избрали председателем правления общества «Нижнетагильская вольная пожарная дружина», на содержание которого Арсений Лошкарёв ежегодно жертвовал немалые суммы. Надо отметить, что тагильская пожарная дружина на протяжении шести лет была лучшей среди земских пожарных команд губернии. После Октябрьской революции судьба Арсения Осиповича сложилась трагически. В 1918 году он был арестован как «контрреволюционный элемент». Несколько месяцев его держали в тюрьме, но так и не выдвинули никаких обвинений. Когда осенью 1918 года стало ясно, что удержать Нижний Тагил большевики не смогут, купца просто расстреляли во внутреннем тюремном дворе. По другой версии, он был убит красногвардейцами у себя дома, когда попытался воспротивиться конфискации личных вещей. Похоронен Арсений Лошкарёв был в ограде Свято-Троицкой церкви.

Само здание Лошкарёвых пережило не одних хозяев и несколько перепланировок. В разные годы в нём были и служебные квартиры для работников образования, и общественные организации, а в наше время в здании разместились профсоюз работников народного образования и Дом учителя.

Рядом с домом купцов Лошкарёвых стоит дом № 15, известный как дом Черемных. Он принадлежал председателю Верхотурской земской управы Ивану Яковлевичу Черемных. Происхождение самого здания неизвестно. Кто его строил и кто был его первым хозяином, никто не знает. Известно лишь, что с 1910 года здание числилось как доходный дом, а его единственным владельцем значился Черемных. Первый этаж сдавался внаём. Здесь располагались парфюмерный магазин, аптека, фотоателье и фотографический магазин весьма известного тагильского фотографа Льва Исааковича Искакина, ювелирный магазин Соломона Когана. Второй этаж был жилым.

Дом И. Я. Черемных (фото неизв. автора, 1910-1916 гг. / общ. достояние)

Об Иване Яковлевиче Черемных известно немногое. Родился в 1882 году, был учителем земской школы в одном из сёл Верхотурского уезда, избирался членом уездного училищного совета, затем кандидатом на пост председателя Верхотурской земской управы. Пост председателя Верхотурской земской управы И. Я. Черемных занимал с 1912 по 1917 год. Являлся членом-корреспондентом Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ), а также одним из организаторов Нижнетагильского общества любителей охоты и Тагильского общества изучения местного края (ТОИМК) — организации, которая вернула к жизни городской краеведческий музей в 1924 году. В отличие от соседей по улице, Иван Яковлевич принял советскую власть спокойно. Советы тоже отнеслись к бывшему земскому чиновнику без предубеждения. В 1920-м Черемных был назначен уполномоченным профессионального образования по городу Нижний Тагил. В этой должности он принимал самое активное участие в восстановлении Горнозаводского училища. Позднее участвовал в создании ТОИМК и до выхода на пенсию работал в различных учреждениях.

Здание, как и все купеческие дома, реквизированные советской властью, пережило уплотнение, повлёкшее за собой перепланировку. После Гражданской войны сюда по предложению самого Ивана Яковлевича была временно перенесена городская библиотека. Советы выделили Черемных две комнаты в этом доме, в которых он и проживал. Умер Иван Яковлевич в 1951 году.

В советский период здание занимали различные учреждения. В 1971-м дом был внесён в перечень памятников истории и архитектуры.



© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»