«Передо мной стоят интересные HR-задачи». Алексей Пырин дал АН «Между строк» эксклюзивное интервью сразу после ухода с поста спикера думы Нижнего Тагила

Сегодня, 30 августа, Алексей Пырин досрочно покинул пост председателя Нижнетагильской думы, где трудился последние два года. Его решение об уходе из местной политики стало для многих депутатов большой неожиданностью. За два года работы в думе Пырину, обладающему редкими дипломатическими и организаторскими способностями, удалось выстроить взаимоотношения со всеми уровнями власти. Документы теперь всегда вносятся чиновниками на рассмотрение депутатов вовремя, решения думцы принимают быстро и единогласно. Поэтому тагильчанин согласился возглавить управление по персоналу на Западно-Сибирском металлургическом комбинате ЕВРАЗа и создать в Новокузнецке не менее эффективную команду. Об истинных причинах своего ухода с поста спикера, трудностях переезда и имидже Вадима Раудштейна, нового председателя думы, Алексей Пырин рассказал сразу после сложения полномочий в интервью АН «Между строк».

— Алексей Анатольевич, когда именно вам поступило предложение перейти на новую работу?

— Предложения поступали ещё в прошлом году, но серьёзно я задумался о смене работы 1–1,5 месяца назад.

— Что изменилось, почему вы вдруг согласились уехать из Нижнего Тагила и вернуться в сферу HR-менеджмента?

— Во-первых, мне показалось интересным само предложение — работа на крупном предприятии, с новым для меня полем и амбициозными задачами, которые сегодня передо мной стоят. Это некий вызов для меня.

Во-вторых, в думе я отработал уже два года. За это время здесь сложился свой депутатский коллектив. Вот даже сегодня вопросы вроде бы были сложные, выборы председателя всё-таки, но настроение в думе было на подъёме, все обменивались дружескими шутками. Чувствуется, что команда есть, она способна решать любые задачи и в нужные сроки, что бы вокруг ни происходило. Вторая важная составляющая работы в думе — взаимодействие с администрацией города и с Законодательным собранием. Есть взаимопонимание. Даже если возникают какие-то споры, то мы их умело решаем, знаем, как это делать. Для меня это тоже послужило неким сигналом: те задачи, которые я здесь ставил перед собой, уже выполнены.

— Скучно стало?

— Я не думаю, что скучно, есть ещё интересные направления, с округом можно много работать. Только в этом году я смог погрузиться в проблемы сельских населённых пунктов, провёл ряд встреч, поездок. До конца года я остаюсь депутатом думы и постараюсь сделать так, чтобы в бюджет попали средства для развития сельских территорий. Там есть болевые точки, которые мы обсуждали с населением и Уральца, и самой крайней деревни — Баронской. Для меня, наверное, пока ещё вот эта задача здесь стоит. Поэтому говорить, что скучно, рановато.

— Вы сказали, что на новом месте работы перед вами поставили серьёзные задачи. Какие именно?

— ЕВРАЗ ЗСМК — крупнейшее в Сибири предприятие по производству стали, оно такое разноплановое. В Качканаре, например, один горнорудный актив — КГОК, он саккумулирован в одном городе. С НТМК, где я 10 лет работал директором по персоналу, такая же ситуация. А в Новокузнецке ситуация сложнее, горнорудные активы раскиданы по нескольким населённым пунктам. В городе два металлургических предприятия, новое рельсовое производство. Люди все разные, с разной историей, а нужна единая эффективная команда, как в думе. Это сложно, нужно будет работать со всеми HR-задачами, которые там стоят, но очень интересно. В ЕВРАЗе по-другому не бывает, компания всегда динамично развивается, поэтому всегда интересно, куда бы ты ни пришёл работать.

— А как ваша семья отнеслась к переезду? Ваша жена Юлия работает психологом, у неё есть здесь определённый круг клиентов.

— Она совершенно недавно сменила профиль своей деятельности. Раньше работала в налоговой инспекции, но закончила институт, где выучилась на психолога, и нашла в себе мужество, силы сменить направление работы. Она нашла клиентов, и вроде бы всё неплохо у неё складывается на сегодня. Чем я её подкупил? Сказал, что если и в Новокузнецке получится найти клиентов, работу интересную, то все пути для неё будут открыты. По сути, она может работать в любом городе. Можно было бы проводить дистанционные консультации по скайпу, но у нас люди пока к ним не сильно готовы. Кто-то соглашается, а кому-то важен личный контакт.

Дочь у меня в Москве, ей без разницы, что в Тагиле мы живём, что в Новокузнецке. Единственная сложность — здесь живут родители, и мои, и супруги. Они уже достаточно возрастные люди, но в Тагиле остаётся моя сестра. Супруга сможет приезжать пока, а дальше будет видно.

— После вашего ухода с поста спикера гордумы освободившееся кресло занял адвокат Вадим Раудштейн. Как думаете, удастся ли ему сохранить ту команду и взаимоотношения с мэрией, над которыми вы так усердно работали?

— Безусловно, сейчас в думе что-то изменится, у каждого председателя свой подход к работе. Я надеюсь на то, что и команда, и взаимодействие останутся. У нас 300 лет впереди. Вообще эта дума отличилась во всех направлениях, начиная с выборов главы и отставки председателя. Столько проектов нужно реализовывать, никогда такого не было в истории города. Столько сложностей при этом возникает, подводных камней. Насколько быстро иногда нужно находить решения разные. С тем же садиком на Вагонке, который НТКРЗ продаёт из-за долгов, — мгновенно собрались, вопрос решили. Вот это важно и нужно сохранять. А если всё намеченное к 300-летию Нижнего Тагила будет реализовано, то эта дума войдёт в историю.

Наверное, ни с одним из депутатов мы так плотно не общаемся, не работаем, как с Вадимом Анатольевичем. И по вопросам его комиссии по самоуправлению (сейчас он уже не может ею заниматься), и по рабочим группам. Он один из самых активных депутатов, который действительно болеет за своё дело. И человек очень добрый и правильный по жизни, несмотря на то что адвокат. У него сложная и разноплановая работа, но он никому не отказывает, кто бы к нему ни приходил, ни обращался, — всегда пытается разобраться.

— Вадим Раудштейн не раз был замешан в политических скандалах. Он, например, защищал в суде соучредителя НЗТИ Дениса Кокорина, которого президент Владимир Путин назвал «борзым», и директора транспортной компании, обвиняемого в невыплате зарплаты дальнобойщикам Нижнего Тагила. Не отразится ли это на имидже гордумы?

— Он же адвокат, по Конституции каждый имеет право на защиту. Нужно мужество, чтобы защищать людей. Он ведь консультирует большое количество жителей. Одна передача на «Тагил-ТВ» чего стоит, где к нему постоянно обычные люди обращаются, а он всем помогает. Он молодец на самом деле.

— И крайний вопрос. Алексей Анатольевич, по чему больше всего будете скучать в Нижнем Тагиле?

— По людям. По сегодняшней команде депутатов, с которыми я работаю, друзьям, коллегам с комбината, знакомым, с которыми мы так или иначе взаимодействовали. Самое главное для меня — это люди.

Напомним, в преддверии 25-летия думы, в мае этого года, Алексей Пырин давал АН «Между строк» большое интервью. О демарше депутатов и мини-оперативках у мэра, тяжёлом бюджете, пробежках на Гальянке под Comedy Radio и самой большой рыбе, которую поймал, уже экс-председатель НТГД рассказал тогда журналисту Евгении Музяевой.