Дума Нижнего Тагила разрешила мэрии принять участие в торгах по покупке детского сада на Вагонке, который НТКРЗ продаёт из-за долгов

Сегодня, 30 августа, на внеочередном заседании Нижнетагильской городской думы депутаты единогласно одобрили предложение мэрии о покупке детского сада № 171 «Серебряное копытце» МБДОУ «Родничок» на улице Энтузиастов. По словам начальника управления муниципального имущества Марины Михайловой, стартовая стоимость объекта составляет 8,2 млн рублей. Деньги планируется выделить из местного бюджета. Учреждение дошкольного образования пытается продать обанкротившийся НТКРЗ. В конце июля совет кредиторов завода решил выставить здание на торги с ценой почти 9,15 млн рублей. При этом в настоящее время детский сад, по данным администрации города, посещают более ста детей.

Напомним, бывшего директора НАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» в октябре 2017 года признали виновным в сокрытии 38 млн рублей налогов. В июне 2018 года НТКРЗ был признан банкротом, на предприятии ввели конкурсное производство. К этому моменту долги по зарплате насчитывали 25 млн рублей. В октябре того же года производство на заводе было прекращено, помещения переданы в аренду другой организации, туда же перевели большинство бывших работников НТКРЗ.