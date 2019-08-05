Мэрия Нижнего Тагила попробует выкупить на торгах детский сад на Вагонке, который НТКРЗ продаёт за 9 млн рублей из-за долгов

Мэрия Нижнего Тагила примет участие в торгах по продаже детского сада № 171 «Серебряное копытце» МБДОУ «Родничок» на улице Энтузиастов, от которого сейчас пытается избавиться местный котельно-радиаторный завод. Сегодня помещения социального учреждения и земельный участок находятся в собственности у обанкротившегося НТКРЗ. В конце июля совет кредиторов завода решил выставить здание на торги с ценой почти 9,15 млн рублей. При этом в настоящее время детский сад, по данным администрации города, посещают более ста детей.

«Конечно, мы постараемся выкупить здание детского сада, приложим максимум усилий, – сказал АН “Между строк” мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. – Тем более он действующий, его посещают дети. Поручения президента нацелены на увеличение мест в дошкольных учреждениях, мы просто не можем допустить их снижения в городе. Поэтому и принято решение. Но надо понимать, это будут электронные торги. Стопроцентной гарантии, что выиграет город, нет. В то же время объект выставлен на продажу с обременением, а это значит, по закону, новому собственнику переформатировать его будет очень сложно, практически, невозможно. Но даже если торги пройдут не в нашу пользу, мы сделаем всё возможное в рамках закона, конечно, чтобы садик сохранить».

В мае совет кредиторов уже выставлял здание дошкольного учреждения на торги, но с начальной стоимостью почти 18,3 млн рублей. Тогда желающих приобрести социальный объект не оказалось.

«Все понимают, что нельзя потерять такое учреждение. Поэтому будем заявляться, перераспределять средства внутри главных структурных единиц, чтобы изыскать необходимые деньги, хотя бюджет у нас сегодня итак достаточно плотно сформирован», – добавил первый вице-мэр Вячеслав Горячкин.

Напомним, бывшего директора НАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» в октябре 2017 года признали виновным в сокрытии 38 млн рублей налогов. В июне 2018 года НТКРЗ был признан банкротом, на предприятии ввели конкурсное производство. К этому моменту долги по зарплате насчитывали 25 млн рублей. В октябре того же года производство на заводе было прекращено, помещения переданы в аренду другой организации, туда же перевели большинство бывших работников НТКРЗ.