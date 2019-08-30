Депутаты Нижнего Тагила отправили Алексея Пырина в отставку и избрали нового спикера думы

Депутаты Нижнего Тагила отправили в отставку Алексея Пырина и избрали новым председателем гордумы вагонского лидера общественного мнения адвоката Вадима Раудштейна. Внеочередное заседание коллегиального органа прошло сегодня, 30 августа. Депутаты выбирали спикера при помощи тайного голосования. Игорь Базилевич озвучил для голосования кандидатуру Раудштейна, которая ранее была утверждена на конференции «Единой России». Побороться за кресло председателя решил также глава думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям Леонид Мартюшёв.

«В "Единой России" есть партийная дисциплина, в "Справедливой России" тоже. В апреле этого года я стал членом совета регионального отделения партии в Свердловской области. Поэтому ничего удивительного в своём выдвижении не вижу и спойлером себя не считаю», — сказал АН «Между строк» Мартюшёв.

По итогам голосования 23 из 27 присутствующих на думе депутатов поддержали Раудштейна, 3 — Мартюшёва. Один бюллетень недействителен. Раудштейн будет работать в гордуме на неосвобождённой основе за зарплату до конца седьмого созыва.

Кандидатура Вадима Раудштейна, по данным источников АН «Между строк» в НТГД, давно согласована с финансово-промышленными группами города и мэрией Нижнего Тагила. Он также имеет поддержку различных бизнес-структур города. В ходе конференции «Единой России» депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Погудин отмечал, что адвокат обладает большим политическим и юридическим опытом, знает и любит Тагил и достоин места спикера. В НТГД агентству сообщили, что предложение возглавить думу поступало Раудштейну не раз.

«Только Антонов Владимир Иванович может конкурировать с ним по количеству созывов, по опытности. Хотя Вадим Анатольевич [Раудштейн] возглавлял больше разных комиссий, рабочих групп. На сегодня это самый опытный и подготовленный депутат», — сказал АН «Между строк» Алексей Пырин.

Напомним, Алексей Пырин написал заявление о сложении полномочий и уходе с поста председателя думы Нижнего Тагила на этой неделе. Он уедет в Новокузнецк, где возглавит управление по персоналу ЕВРАЗ ЗСМК. Эту же должность он занимал на Нижнетагильском металлургическом комбинате до назначения председателем думы. На своём последнем заседании НТГД Пырин поблагодарил коллег за совместную проделанную работу.

«Конечно, есть сожаления из-за своего ухода, переезда, — признался агентству Алексей Пырин. — Город жалко, здесь столько интересных проектов сейчас реализуется. Пожалуй, это самый интересный созыв гордумы. 300-летие города впереди, столько всего запланировано сделать. Депутаты сейчас вышли на пик своей работы совместно с администрацией, одной командой, задачи ведь общие. Конечно, жалко. Мне поступали разные предложения. Наступил момент, когда нужно что-то поменять в своей жизни. Опыт работы я здесь определённый получил, создал базу для дальнейшей работы, и теперь мне хочется попробовать реализовать себя в другом месте».

Юристу Вадиму Раудштейну 60 лет. Он родился в семье работников «Уралвагонзавода» и в молодости сам трудился на УВЗ слесарем-наладчиком. После окончания Свердловского юридического института работал следователем, но в конечном итоге решил полностью посвятить себя адвокатскому делу. В 1997 году он создал свою собственную адвокатскую контору. Раудштейн является одним из самых опытных депутатов (работал в четырёх созывах, последний ещё не окончен) и возглавляет сейчас комиссию по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике. Супруга народного избранника работает начальником отдела по организации работы с обращениями граждан администрации Нижнего Тагила.

Стоит отметить, что Вадим Раудштейн не раз попадал в неприятные политические ситуации. В 2017 году он защищал в суде соучредителя Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий Дениса Кокорина (на задержку зарплаты на этом предприятии пожаловались Владимиру Путину). В 2016 году встал на защиту директора транспортной компании, обвиняемого в невыплате зарплаты дальнобойщикам Нижнего Тагила и похищении камеры у журналиста. Во время работы депутатом в гордуме предыдущего созыва конфликтовал с экс-мэром Сергеем Носовым. Мужчины не раз устраивали публичные перепалки по поводу судьбы «Тагильского рабочего». На одной из думских комиссий по самоуправлению Раудштейн обвинил мэрию Нижнего Тагила в нарушении российского законодательства.