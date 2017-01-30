Освобождённого от домашнего ареста замминистра МУГИСО отстранили от должности

Первый замглавы МУГИСО Артём Богачёв отстранён от должности на время проведения следствия по делу о даче взятки. Это решение действует с 27 января, пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу министерства. Напомним, за три дня до этого Ленинский районный суд Екатеринбурга освободил Богачёва от домашнего ареста под залог в миллион рублей.

«Поскольку мера пресечения по уголовному делу в отношении него была изменена, представитель нанимателя должен был предпринять какие-то меры. Поэтому на время следствия Богачёв от должности отстранён. Принципиально нового ничего не произошло», — цитирует пресс-службу Министерства государственного имущества Свердловской области Znak.com.

Напомним, Богачёва задержали вместе с его бывшим руководителем, министром Алексеем Пьянковым, весной 2016 года. Тогда стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников МУГИСО. Оно касалось выкупа в собственность правительства особняка на Репина, 5с (Екатеринбург). Следователи считают, что сделка была проведена по завышенной цене, за что чиновники впоследствии получили взятку. Министр Алексей Пьянков был арестован, но затем мера пресечения была смягчена до домашнего ареста. Осенью его отпустили под залог 2 млн рублей. Сейчас он работает советником губернатора на общественных началах. Артёму Богачёву и другому заму Пьянкова Константину Никанорову сроки домашних арестов были продлены до конца января 2017 года. На продлении настаивала прокуратура и следствие, однако защита Богачёва подала ходатайство о замене меры пресечения.

Кроме того, в декабре Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест директора департамента рекламы МУГИСО Игоря Разунина. Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали его 22 декабря вечером на рабочем месте, сразу после того, как он завершил разговор с одним из посетителей. Следователи обнаружили в его кабинете конверт с деньгами. Предполагается, что чиновник брал с рекламных компаний за покровительство по 150-350 тысяч рублей в месяц. В МУГИСО называли произошедшее провокацией.

Ещё один зам Пьянкова Александр Самбурский в ноябре 2016 года на время расследования был отстранён от работы. Замечаний к нему не выявили, и 14 декабря прошлого года губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о его выходе на работу. Но в январе 2016 года Самбурского вновь отстранили из-за служебной проверки по «соблюдению требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов».

Агентство новостей «Между строк»