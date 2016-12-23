Главу департамента рекламы МУГИСО задержали по подозрению во взяточничестве

Директор департамента рекламы Министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Игорь Разунин задержан по подозрению в получении взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по региону. Предполагается, что чиновник брал деньги за «правильные» техусловия для наружной рекламы.

«По данным следствия, Разунин через посредника получил взятку в крупном размере от екатеринбургского рекламодателя. Сейчас чиновник задержан, следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу», – уточнили в Следственном комитете.

По данным РИА Новости, чиновника задержали вечером 22 декабря прямо на рабочем месте. Следователи нашли в его кабинете конверт с деньгами. Возбуждено уголовное дело.

Игорь Разунин работает в должности директора департамента рекламы МУГИСО со времени основания подразделения министерства – с марта 2016 года, когда к Мингосимуществу окончательно перешли рекламные полномочия от города. Именно Разунин сформировал департамент, который в короткие сроки стал демонтировать наружную рекламу, обследовать рекламные конструкции и составлять новые схемы конструкций на территории города.

Первые торги прошли в октябре, однако их итоги были опротестованы участниками рынка, пишет Ura.ru. Предприниматели намекали, что условия прописаны под конкретные компании. Разунин в свою очередь уверял журналистов, что при составлении условий к участникам торгов МУГИСО руководствуется только интересами бюджета Свердловской области.

Напомним, весной стало известно о возбуждении другого уголовного дела против МУГИСО. Оно касалось выкупа в собственность правительства особняка на Репина, 5с (Екатеринбург). Следователи считают, что сделка была проведена по завышенной цене, за что чиновники МУГИСО впоследствии получили взятку. Министр Алексей Пьянков был арестован, но затем мера пресечения была смягчена до домашнего ареста. Осенью его отпустили под залог 2 млн рублей. Сейчас он работает советником губернатора на общественных началах.

С Пьянковым также был задержан и первый заместитель министра Артём Богачёв. Именно в его подчинении работал Разунин.

Агентство новостей «Между строк»