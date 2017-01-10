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10 Янв 2017 16:52 | Метки: Новости

Замглавы МУГИСО снова отстранён от должности

Первый заместитель главы Министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Александр Самбурский отстранён от должности на время проведения служебной проверки, сообщает со ссылкой на департамент информационной политики главы региона ТАСС.

«Александр Самбурский отстранён от должности на время проведения второй служебной проверки», – цитирует заявление департамента информполитики губернатора Свердловской области ТАСС.

Предмет проверки, согласно официальным документам, «соблюдение требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов». Ранее Самбурский уже отстранялся от должности. В ноябре 2016 года в его отношении также проводилась служебная проверка, напоминает Znak.com. Однако никаких замечаний к Самбурскому не выявили, и 14 декабря прошлого года губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о его выходе на работу.

Весной 2016 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников МУГИСО. Оно касалось выкупа в собственность правительства особняка на Репина, 5с (Екатеринбург). Следователи считают, что сделка была проведена по завышенной цене, за что чиновники впоследствии получили взятку. Министр Алексей Пьянков был арестован, но затем мера пресечения была смягчена до домашнего ареста. Осенью его отпустили под залог 2 млн рублей. Сейчас он работает советником губернатора на общественных началах. Его двум заместителям, Артёму Богачёву и Константину Никанорову, сроки домашних арестов продлены до конца января 2017 года.

Богачёва на посту замминистра сменил Александр Самбурский.

В декабре Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест директора департамента рекламы МУГИСО Игоря Разунина. Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали его 22 декабря вечером на рабочем месте, сразу после того, как он завершил разговор с одним из посетителей. Следователи обнаружили в его кабинете конверт с деньгами. Предполагается, что чиновник брал с рекламных компаний за покровительство по 150-350 тысяч рублей в месяц. В МУГИСО называли произошедшее провокацией.

Агентство новостей «Между строк»

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