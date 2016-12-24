Директора департамента рекламы МУГИСО отправили под домашний арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест директора департамента рекламы МУГИСО Игоря Разунина, который в конце прошлой недели был задержан по подозрению во взяточничестве (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). Чиновник заключён под домашний арест до 21 февраля 2017 года, пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу Свердловского облсуда.

Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали Разунина 22 декабря вечером на рабочем месте, сразу после того, как он завершил разговор с одним из посетителей. Следователи обнаружили в его кабинете конверт с деньгами. Предполагается, что чиновник брал с рекламных компаний за покровительство по 150-350 тысяч рублей в месяц. В МУГИСО категорически опровергают эту информацию и называют произошедшее провокацией.

Напомним, весной стало известно о возбуждении другого уголовного дела против МУГИСО. Оно касалось выкупа в собственность правительства особняка на Репина, 5с (Екатеринбург). Следователи считают, что сделка была проведена по завышенной цене, за что чиновники МУГИСО впоследствии получили взятку. Министр Алексей Пьянков был арестован, но затем мера пресечения была смягчена до домашнего ареста. Осенью его отпустили под залог 2 млн рублей. Сейчас он работает советником губернатора на общественных началах.

С Пьянковым также был задержан и первый заместитель министра Артём Богачёв. Именно в его подчинении работал Разунин.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: УФСБ по Свердловской области