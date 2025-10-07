За неделю тагильчане отдали мошенникам более 3 млн рублей

С 25 сентября по 1 октября этого года в отделы полиции МУ МВД России «Нижнетагильское» поступило 6 заявлений от горожан, пострадавших от действий телефонных и интернет-мошенников.

Большинство преступлений было совершено с использованием уже известных схем обмана — звонков от якобы представителей государственных структур.

Так, 23-летний тагильчанин перевёл злоумышленникам более 1 млн рублей, поверив звонившим, которые представились сотрудниками налоговой службы и Центробанка.

В другом случае пенсионерка потеряла 700 тысяч рублей, однако благодаря бдительности соседки и оперативным действиям полицейских преступницу удалось задержать, а похищенные средства вернуть владелице.

Ещё один житель Нижнего Тагила лишился 200 тысяч рублей после того, как его несовершеннолетний сын по указанию мошенников перевёл деньги на так называемый «безопасный счёт».

Следующий потерпевший, оформив кредит, перевёл 400 тысяч рублей на счёт, указанный злоумышленниками, думая, что таким образом защищает свои накопления.

40-летняя тагильчанка инвестировала почти 350 тысяч рублей в фиктивную интернет-компанию, а 18-летний молодой человек лишился 300 тысяч рублей, поверив в предложение об оформлении кредита с обещанной выплатой 10% от суммы.

В общей сложности за неделю жители Нижнего Тагила отдали мошенникам более 3 млн рублей. В МУ МВД России «Нижнетагильское» напоминают, что сотрудники банков и госструктур не совершают звонков с предложением перевести деньги на «безопасные счета» и не направляют курьеров для изъятия наличных денег. В правоохранительных органах рекомендуют при получении подозрительных звонков сразу прерывать разговор и самостоятельно связываться с банком. Обо всех фактах мошенничества необходимо сообщать в полицию по телефону 102.