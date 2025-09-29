Бдительная старшая по дому не позволила телефонным мошенникам украсть у пожилой тагильчанки 700 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле полицейские успешно пресекли очередную попытку телефонного мошенничества. Благодаря бдительности граждан и оперативной работе правоохранителей, злоумышленники не смогли похитить 700 тысяч рублей у местной жительницы.

В отдел полиции № 16 Нижнего Тагила 86-летняя женщина. Она рассказала, что ей на домашний телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центробанка. Мужчина убедил её, что нужно передать деньги для временного хранения. На следующий день к ней пришла незнакомая девушка, представившаяся банковским работником. Когда к дому подъехала ещё одна девушка, назвавшаяся курьером, её остановила старшая по дому. Она вспомнила, что соседка рассказывала о подозрительных звонках и боялась мошенников. Старшая по дому не позволила незнакомке уйти и сразу же позвонила в полицию.

Прибывшие на место сотрудники задержали 18-летнюю курьершу. В это время в квартире находилась сама потерпевшая, но дверь не открывала. Только после прихода внучки полицейские смогли попасть внутрь и убедиться, что хозяйка в порядке. Задержанная рассказала, что нашла «работу» через мессенджер. Ей предложили забирать деньги у доверчивых граждан и получать процент от суммы.

Начальник УМВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров поблагодарил старшую по дому за содействие и вручил ей памятный подарок. Он подчеркнул, что благодаря её бдительности удалось предотвратить преступление.

Полицейские напоминают, что сотрудники банков, полиции или других государственных органов никогда не приходят домой за деньгами и не предлагают переводить средства на «безопасные счета». В случае подозрительных звонков следует немедленно прервать разговор и связаться с банком по официальному номеру.