Жительница Нижнего Тагила потеряла 300 тысяч рублей, вложившись в псевдоинвестиционную платформу 

В МУ МВД России «Нижнетагильское» ведётся расследование очередного случая мошенничества, связанного с псевдоинвестиционными платформами. На этот раз жертвой стала 40-летняя жительница города, которая потеряла более 300 тысяч рублей.

По информации полиции, в середине сентября она увидела в интернете рекламу компании, обещавшей высокий доход. Заинтересовавшись, женщина оставила свой номер телефона. Вскоре ей позвонил «представитель компании Андрей», который заверил её в выгодности вложений и предложил помощь.

Затем злоумышленник убедил потерпевшую скачать мессенджер Set Space и приложение Quick для «валютных торгов». Под его руководством она зарегистрировала кошелёк и внесла первую сумму — 9 200 рублей. На экране появились «успешные сделки» и виртуальный счёт в долларах, что укрепило её доверие к «платформе».

Через несколько дней «аналитик» убедил женщину вложить более крупные суммы. В результате она перевела почти 340 тысяч рублей на карту. Когда же мошенники потребовали дополнительные 140 тысяч для «вывода средств», она поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Сотрудники полиции отмечают, что подобные схемы являются одними из самых распространённых. Жертв привлекают яркой рекламой «инвестиционных компаний», убеждают установить сторонние приложения и демонстрируют фиктивный рост «дохода». На самом деле деньги сразу переводятся на счета мошенников.

МУ МВД России «Нижнетагильское» рекомендует:

— Не доверять рекламе быстрых заработков в интернете;

—Никогда не устанавливать сторонние приложения по просьбе незнакомых людей;

— Проверять сайты и компании только через официальные источники;

— При малейших сомнениях консультироваться со специалистами и обращаться в полицию.