18-летний житель пригорода Нижнего Тагила потерял 300 тысяч рублей, поверив в «лёгкий заработок»

В полиции Нижнего Тагила зарегистрировали очередной случай дистанционного мошенничества, в результате которого 18-летний житель села Покровское потерял значительную сумму денег. Молодой человек наткнулся в мессенджере на объявление от неизвестной компании, обещавшей лёгкий заработок. Согласно этому предложению, клиент должен был оформить кредит, перевести деньги на указанный счёт, а компания якобы погашала бы задолженность, оставляя клиенту 10% от суммы в качестве «вознаграждения».

Поверив заманчивому предложению, потерпевший связался с «менеджером по имени Никита». По его совету он оформил кредит в банке на 300 тысяч рублей и перевёл деньги на указанный счёт. Мошенники даже отправили ему 30 тысяч рублей в качестве «обещанных процентов», чтобы внушить доверие. Когда пришло время вносить обязательные платежи, молодой человек осознал, что никакой компании не существует, а все его деньги ушли аферистам.

Эта схема является одной из самых опасных. Мошенники создают иллюзию честного заработка, убеждая жертву самостоятельно брать кредиты и перечислять средства. В итоге человек остаётся без денег и с долгами. Полиция Нижнего Тагила предупреждает: не доверяйте обещаниям «быстрого и лёгкого заработка», не оформляйте кредиты по совету незнакомцев, проверяйте финансовую информацию через официальные источники и при сомнениях обращайтесь в правоохранительные органы или в банк.