В тагильском Парке советской скульптуры появилась ещё одна композиция — мальчик, кормящий голубей

Фигура мальчика, кормящего голубей, появилась в Парке советской скульптуры при Нижнетагильском музее изобразительных искусств. Реставратор музея Владимир Бекетов заново слепил мальчику кусочек носа, уха, кисть и коленку. Сегодня работа практически завершена, композиция установлена, осталось её загрунтовать.

«У мальчика не было руки и был отколот нос, голубочек тоже немного пострадал. Я достаточно долго с ним работал, потому что хотелось сделать все детали на таком же уровне, как и сама работа. Очень важно анатомически сделать кисть такой же, как вторая. Здесь даже складки на одежде вылеплены очень естественно. Очень натуралистичная скульптура. Пока реставрировал, фиксировал весь процесс на камеру», — рассказал АН «Между строк» Владимир Бекетов.

Также Бекетов выяснил, что автором работы «Мальчик, кормящий голубей» является известный свердловский скульптор Галина Петрова. А работа, которая теперь украшает Парк советской скульптуры, является её копией. Только в оригинале рядом с мальчиком сидят три голубя.

По мотивам работы Галины Петровой отливали фигурки Свердловский чугунолитейный завод и Императорский фарфоровый завод. Некоторые работы скульптора есть и в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

Этой весной тагильские музейщики привезли из Невьянска три скульптуры — девочку, мальчика и кормящего голубей ребёнка.

Переговоры с невьянской стороной длились с сентября 2020 года. Три скульптуры находились на территории городской усадьбы золотопромышленника Подвинцева в Невьянске. Две фигуры пионеров, которые ещё предстоит отреставрировать, раньше украшали крышу детской библиотеки. А сидящий рядом с голубями мальчик находился в пионерском лагере имени Павлика Морозова Невьянского механического завода.

Фигура мальчика с голубем сохранилась лучше остальных, поэтому за её восстановление взялись в первую очередь. Хуже всего сохранилась фигура пионера, на реставрацию у специалиста уйдёт около двух лет.