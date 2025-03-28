10-летний мальчик, получивший тяжёлые травмы после падения с высоты в Нижнем Тагиле, доставлен в больницу Екатеринбурга

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе Детской городской больницы, 10-летний мальчик, упавший накануне днём на козырёк дома на улице Огаркова, 5 был доставлен в больницу Екатеринбурга.

«27 марта ребёнок поступил в стационар Детской городской больницы в тяжёлом состоянии. После обследования и стабилизации состояния переведён для дальнейшего лечения в больницу Екатеринбурга для оказания специализированной медицинской помощи по необходимому профилю», — сообщили АН «Между строк» в пресс-службе.

Напомним, вчера, 27 марта, около 15:00 произошёл инцидент, в результате которого пострадал 10-летний мальчик. Ребёнок упал на козырёк дома с высоты около трёх метров.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего в тяжёлом состоянии. Падение привело к серьёзной травме головы, так как основной удар пришёлся именно на эту область. По предварительным данным, ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом височной кости.

Полиция Нижнего Тагила по факту ЧП проводит проверку.