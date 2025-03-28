В Нижнем Тагиле 10-летний мальчик получил тяжёлые травмы после падения с высоты

Вчера, 27 марта, около 15:00 на телефоны оперативных служб поступил экстренный вызов с улицы Огаркова, 5. Как рассказала АН «Между строк» очевидица, на козырёк дома с высоты около трёх метров упал 10-летний ребёнок. Обстоятельства, при которых мальчик оказался на крыше, пока неизвестны.

«Ужасная ситуация. Непонятно, что именно делал ребёнок в том месте, и как он там оказался. Возможно, если бы за ним нормально присматривали и обеспечили его безопасность, трагедии удалось бы избежать, да и может не было бы таких травм, если бы на голову не упал», — поделилась подписчица.

Прибывшая на место бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего в больницу в тяжёлом состоянии с серьёзной травмой головы, так как основной удар пришёлся именно на неё. Медики оказывают школьнику всю необходимую помощь. Полиция Нижнего Тагила по факту ЧП проводит проверку.