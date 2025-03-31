Депутаты Законодательного собрания Свердловской области на выездном заседании комитета по соцполитике предложили создать региональные программы по развитию санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации

По поручению председателя Законодательного собрания Свердловской области (ЗакСО) Людмилы Бабушкиной состоялось выездное заседание комитета по социальной политике, посвящённое комплексному изучению вопроса медицинской реабилитации и обеспечения санаторно-курортным лечением жителей региона.

Депутаты посетили областную специализированную больницу восстановительного лечения «Липовка» и обсудили перспективы развития медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения.

По словам замминистра здравоохранения Свердловской области Елены Малявиной, 2024 году на реабилитационную помощь уральцам было направлено 1,6 млрд рублей, в 2025 году планируется направить на эти цели — 2,1 млрд рублей. Постлечебная поддержка оказывается свердловчанам с заболеваниями нервной системы (нейрореабилитация), опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Медицинская реабилитация проводится в стационарах, дневных стационарах и амбулаторно; разрабатываются формы оказания медреабилитации на дому. В Свердловской области действуют два бюро маршрутизации медицинской реабилитации, которые созданы для того, чтобы максимально эффективно направлять пациента на реабилитацию.

Парламентарии осмотрели территорию санатория «Липовка» — водолечебницы, кабинеты и отделения медицинской реабилитации, получили информацию о технологиях, программах и методиках восстановления и реабилитации, применяемых в «Липовке». Экскурсию для участников выездного заседания провела главврач государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Липовка», главный внештатный специалист областного Минздрава по санаторно-курортному лечению Ирена Базите. Она рассказала, что сегодня «Липовка» имеет современную медицинскую базу: восстанавливать здоровье пациентов помогают высококвалифицированные доктора восемнадцати медицинских специальностей; есть диагностический и лечебный центры с четырьмя залами кинезиотерапии, залом лечебной физкультуры, тренажёрным залом и бальнеологическим корпусом.

По словам председателя комитета по социальной политике ЗакСО Вячеслава Погудина, вопросы развития санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации становятся приоритетными в связи с необходимостью обязательного оздоровления участников СВО.

«В основе принятых сегодня решений комитета предусмотрены дальнейшие шаги в сфере развития санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации в регионе. Региональная программа развития отрасли должна быть актуализирована с учётом целей и задач, поставленных на федеральном уровне. Нам необходимо ещё раз проанализировать региональный реестр лечебно-оздоровительных местностей и курортов. Мы обладаем немалым потенциалом — у нас есть радон и питьевые источники, которые дают большую пользу в лечении целого ряда заболеваний. Поддерживать, сохранять и развивать санаторно-курортные учреждения мы должны для того, чтобы всё это долго служило уральцам. По сути, необходимы инвентаризация и составление индивидуальной программы развития по каждому санаторно-курортному учреждению, чтобы они работали с максимальной пользой», — отметил Вячеслав Погудин.

По итогам выездного заседания комитета депутаты предложили несколько решений для развития этого направления. Так, областному правительству рекомендовано рассмотреть возможность разработки и принятия региональных программ по развитию сферы санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации, которые бы включали дорожные карты по модернизации учреждений, оказывающих медицинскую помощь по профилям «медицинская реабилитация» и «санаторно-курортное лечение», а также развитие импортозамещения в производстве медицинского реабилитационного оборудования в Свердловской области. Также парламентарии предложили заключить трёхстороннее соглашение между министерством здравоохранения Свердловской области, Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей и Федерацией профсоюзов Свердловской области о порядке взаимодействия по развитию производственной медицины, направленной на сохранение работоспособности и повышение профессионального долголетия работников предприятий.

Напомним, что в конце февраля парламентарии утвердили Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи уральцам на 2025 год. Впервые санаторно-курортное лечение включено в Программу государственных гарантий за счёт средств федерального бюджета, и внеочередное право получения реабилитации гарантировано участникам СВО.