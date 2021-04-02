Три невьянские скульптуры украсят парк в Нижнем Тагиле

Парк советской скульптуры Нижнетагильского музея искусств пополнится новыми объектами. Три скульптуры — девочки, мальчика и кормящего голубей ребёнка — тагильские музейщики привезли из Невьянска.

Переговоры с невьянской стороной длились с сентября 2020 года. Три скульптуры находились на территории городской усадьбы золотопромышленника Подвинцева в Невьянске. Старожилы Невьянска рассказали, что фигуры двух пионеров раньше украшали крышу детской библиотеки. А сидящий рядом с голубями мальчик находился в пионерском лагере в окрестностях Невьянска.

Дизайнер и реставратор монументальной скульптуры Нижнетагильского музея искусств Владимир Бекетов выяснил, что автором работы «Мальчик, кормящий голубей» является известный свердловский скульптор Галина Петрова. Оригинал работы хранится в коллекции музея.

Реставрацию новых экспонатов Владимир планирует начать с фигуры мальчика с голубем, которая сохранилась лучше остальных. Хуже всего сохранилась фигура пионера, на её восстановление у специалиста уйдёт около двух лет.



Пресс-служба мэрии / Реставратор Владимир Бекетов за работой



«По степени утрат хуже всего обстоят дела с фигурой мальчика, который стоит на здании библиотеки. От него практически осталась труха. С таким я ещё не сталкивался, но это интересный вызов. Есть возможность найти фотоматериал и восстановить по нему утраченные элементы скульптуры. Также я общаюсь сейчас с невьянскими краеведами, они обещали помочь», — рассказал «Афише МС» Владимир Бекетов.

Фото: Владимир Бекетов / Сейчас скульптуры выглядят вот так Фото: Владимир Бекетов / Сейчас скульптуры выглядят вот так Фото: Владимир Бекетов / Сейчас скульптуры выглядят вот так Фото: Владимир Бекетов / Сейчас скульптуры выглядят вот так Фото: Владимир Бекетов / Сейчас скульптуры выглядят вот так Фото: Владимир Бекетов / Сейчас скульптуры выглядят вот так

По словам реставратора, фигура мальчика, кормящего голубей, может появиться в экспозиции Парка советской скульптуры уже в этом году.