Исполняющим обязанности губернатора Свердловской области назначен Денис Паслер

Исполняющим обязанности губернатора Свердловской области назначен экс-глава Оренбургской области Денис Паслер. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Евгений Куйвашев возглавил Свердловскую область в мае 2012-го после досрочной отставки Александра Мишарина. В 2017 году Куйвашев победил на выборах губернатора, в 2022-м вновь выиграл голосование на пост главы региона. Его полномочия должны были закончиться в 2027 году.

Денис Паслер возглавлял правительство Свердловской области до конца сентября 2016 года. После реформы регионального кабмина, которая устраняла должность премьера, работал в ПАО «Т Плюс» Виктора Вексельберга, а в марте 2019-го был назначен врио губернатора Оренбургской области.

Внеочередные выборы губернатора Свердловской области пройдут в единый день голосования — 14 сентября.