В Нижнем Тагиле на Вагонке двое мужчин избили подростка и сняли это на видео (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле вечером 28 марта, примерно в 22:00, во дворе дома № 28 на проспекте Вагоностроителей двое взрослых мужчин избили подростка и сняли это на видео.

По словам очевидца, пострадавший смог самостоятельно уйти с места происшествия.

«Не знаю, за что они его били, но это продолжалось довольно долго. Именно шум и привлёк моё внимание. Снимать происходящее я начал не сразу. Взрослый мужик бил подростка. Он грубо с парнишкой разговаривал, угрожал ему, а затем начал его бить и пинать ногами. Самое ужасное, что он бил его даже после того, как парень упал. А второй в это время стоял тут же и ржал, снимая весь процесс экзекуции на телефон», — поделился очевидец с сообществом «Инцидент Нижний Тагил».

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, что информация об инциденте в полицию не поступала. Однако отдел полиции № 17 инициировал проверку на основании опубликованной информации. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности всех участников конфликта. По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.