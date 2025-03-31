На горе Белой неизвестные разломали часть Авроринской тропы

Сотрудники туркластера «Гора Белая» призывают туристов бережнее относиться к объектам благоустройства. На днях неизвестные сломали площадку для отдыха на Авроринской тропе.

«На протяжении трёх лет в туристическом кластере “Гора Белая” фиксируются случаи повреждения информационных стендов и беседок, установленных для удобства посетителей. Причины таких действий остаются предметом рассмотрения компетентных структур, однако очевидно, что они противоречат принципам бережного отношения к природным и культурным ценностям региона. Как демонстрируют фотоматериалы, разрушения совершаются умышленно и с явным пренебрежением. Несмотря на неоднократное информирование общественности, ситуация повторяется ежегодно», — отмечают в туркластере.

Тропа «Авроринская» — уникальный объект протяжённостью 3,5 км, берущий начало у горы Белой и проходящий вдоль Среднего пруда реки Мартьян. Маршрут пользуется популярностью у туристов и жителей в любое время года. Работы по благоустройству проходят в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при поддержке областных властей.