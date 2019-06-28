В отношении экс-владельца «Уралтрансбанка» возбуждено уголовное дело

Региональное управление МВД России возбудило в отношении экс-владельца и председателя правления «Уралтрансбанка» Валерия Заводова уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), со ссылкой на отчёт Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое занимается процедурой банкротства кредитной структуры, пишет Znak.com.

Основанием для возбуждения дела стало заявление временной администрации «Уралтрансбанка», которая была назначена в банк после того, как 25 октября прошлого года у него отозвали лицензию и прежнее руководство было отстранено от управления. Временная администрация выявила «факты выдачи технических кредитов и злоупотребления полномочиями в целях извлечения выгод и преимуществ для предприятий, связанных с руководством банка». Об этих фактах временная администрация сообщила в следственный департамент МВД России. В документах уголовного дела банк сейчас проходит потерпевшим. Сейчас ведётся предварительное следствие по делу, его срок продлён до 15 июля.

Кроме того, ещё одно заявление направлено в полицию от АСВ, которое приступило к ликвидации банка после того, как в декабре прошлого года «Уралтрансбанк» был признан банкротом. Заявление подано в ГУ МВД России по Свердловской области, в нём сообщается о фактах «покушения на хищение денежных средств банка путем предоставления заведомо недостоверных сведений». Такие нарушения квалифицируются по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Банк России ранее заявлял о возможном выводе из «Уралтрансбанка» собственниками и бывшим руководством порядка 1,4 млрд рублей. Кроме того, по итогам инвентаризации банка, проведенной конкурсным управляющим от АСВ, была выявлена недостача имущества на сумму около 2 млрд рублей. Наибольшая часть недостачи — в сумме около 947 млн рублей — приходится на прочие активы банка и связана с отсутствием подтверждающих документов.

Напомним, что «Уралтрансбанк» был известным региональным банком с сетью из 30 офисов, подавляющая часть которых работала в городах Свердловской области. В нём находились счета местных предпринимателей, а также пенсионеров и получателей социальных выплат. О финансовых проблемах в кредитной структуре стало публично известно больше полутора лет назад. В своих отчётах банк сообщал о наличии согласованного с Банком России плана оздоровления. Велся поиск инвестора. Но спасти кредитное учреждения все равно не удалось, и у него отозвали лицензию.