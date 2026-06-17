В Верхней Салде вынесен приговор по делу о гибели 8-летнего мальчика на пешеходном переходе

Верхнесалдинский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела о резонансном ДТП, которое произошло 28 августа 2025 года на улице Воронова.

Напомним, 66-летний водитель двигаясь на автомобиле SsangYong Kyron со стороны улицы Спортивной в направлении улицы Восточной сбил 8-летнего мальчика, перебегавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок бежал навстречу матери, которая стояла на противоположной стороне дороги.

Как установлено судом, водитель не уступил дорогу несовершеннолетнему пешеходу, нарушив требования пунктов 1.3, 1.5, 10.1 и 14.1 ПДД РФ, а также проигнорировал ограничение скорости, установленное знаком 3.24. Экспертиза показала, что в момент наезда автомобиль двигался со скоростью 21 км/ч. От полученных травм мальчик скончался.

«В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал вину, раскаялся, принёс извинения матери погибшего и частично возместил имущественный ущерб и моральный вред. Потерпевшая сторона ходатайствовала о смягчении наказания», — сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Суд признал водителя автомобиля виновным в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть малолетнего пешехода (ч. 3 ст. 264 УК РФ) и назначил ему наказание в виде принудительных работ на 1 год с удержанием 15% заработной платы в доход государства, а также лишил права управления транспортными средствами на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в течение 15 суток.