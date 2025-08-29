Происшествия

В Верхней Салде на пешеходном переходе насмерть сбили 9-летнего мальчика (ВИДЕО)

29.08.2025 12:12
Накануне, 29 августа, в Верхней Салде произошло ДТП, в результате которого погиб ребёнок.

Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась около 17:10 возле дома № 7а на улице Воронова. На записи с камер видеонаблюдения видно, как 66-летний водитель SsangYong сбил 9-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм школьник скончался на месте происшествия до приезда медиков скорой помощи. Известно, что мальчик возвращался с прогулки домой, где его на противоположной стороне дороги ждала мать.

По факту ДТП назначено проведение расследования для установления всех обстоятельств произошедшего. 

В Госавтоинспекции Свердловской области напомнили автомобилистам о необходимости снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам, а пешеходам — пересекать проезжую часть только удостоверившись в безопасности.

Видео: сообщество во «ВКонтакте» «вСалде | Верхняя Салда и Нижняя Салда»
