В Нижнем Тагиле нашли пропавшую пенсионерку

Сегодня, 19 июня, во дворе одного из жилых домов в Нижнем Тагиле случайные прохожие обнаружили лежащую на земле пожилую женщину. Как позже выяснилось, пенсионерку разыскивали полиция и волонтёры.

Явных признаков опьянения у неё не было, однако ответить на вопросы о своём имени, близких и месте жительства она не смогла.

Заметившие её сотрудники ГУФСИН — капитан внутренней службы Анна Шумельная и старший инспектор Екатерина Казакова — сообщили о случившемся в отдел полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» и поисковый отряд «ЛизаАлерт».

При сверке по описанию и ориентировкам выяснилось, что найденная женщина — это ранее пропавшая 72-летняя Татьяна К., сообщения о пропаже которой появились в социальных сетях накануне. После установления личности пенсионерку передали дочери.