В Нижнем Тагиле вынесли приговор бывшему инспектору Ространснадзора Игорю Ляху, обвиняемому в коррупции

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор бывшему главному государственному инспектору отдела МТУ Ространснадзора по Уральскому федеральному округу Игорю Ляху.

Напомним, по версии следствия, бывший директор ООО «Техноком» Данил Сащенко, действуя в интересах компании, в период с апреля 2025 года по февраль 2026 года передал через посредника в качестве взятки денежные средства в общей сумме 225 тысяч рублей на тот момент главному государственному инспектору отдела Ространснадзора.

«Денежные средства были переданы за общее попустительство по службе, выражающееся в неприменении инспектором мер ответственности в случае выявления правонарушений со стороны организации-перевозчика либо минимизации количества выявленных правонарушений и, как следствие, количества назначаемых наказаний в виде штрафов», — отметили ранее в прокуратуре Свердловской области.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Свердловского областного суда, бывший главный государственный инспектор отдела Ространснадзора признан виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за общее попустительство по службе, в крупном размере). Суд назначил Игорю Ляху наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф 1 млн 125 тысяч рублей, что соответствует пятикратной сумме взятки. Также Лях лишён права в течение четырёх лет занимать должности на федеральной государственной гражданской службе, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В отношении бывшего руководителя транспортной организации Данила Сащенко продолжается судебное разбирательство. Он обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника, в крупном размере).



