В Нижнем Тагиле будут судить главного государственного инспектора отдела МТУ Ространснадзора по УрФО за получение взятки

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении бывшего главного государственного инспектора отдела МТУ Ространснадзора по Уральскому федеральному округу Игоря Ляха и бывшего директора ООО «Техноком» Данила Сащенко.

По версии следствия, руководитель транспортной организации, действуя в интересах компании, в период с апреля 2025 года по февраль 2026 года передал через посредника в качестве взятки денежные средства в общей сумме 225 тысяч рублей на тот момент главному государственному инспектору отдела Ространснадзора.

«Денежные средства были переданы за общее попустительство по службе, выражающееся в неприменении инспектором мер ответственности в случае выявления правонарушений со стороны организации-перевозчика либо минимизации количества выявленных правонарушений и, как следствие, количества назначаемых наказаний в виде штрафов», — отметили в прокуратуре Свердловской области.

Бывший главный государственный инспектор отдела Ространснадзора обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за общее попустительство по службе, в крупном размере). Бывший руководитель транспортной организации обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника, в крупном размере).

Уголовные дела будут направлены в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении посредника находится в стадии расследования.

Напомним, в середине марта текущего года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила оштрафовал на 200 тысяч рублей компанию-перевозчика «Техноком» за использование автобуса, не внесённого в реестр лицензий. Нарушение выявили сотрудники Ространснадзора в ходе планового рейда в декабре 2025 года.