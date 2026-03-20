В Нижнем Тагиле суд оштрафовал перевозчика на 200 тысяч рублей за нелегальный автобус 

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила оштрафовал на 200 тысяч рублей компанию-перевозчика «Техноком» за использование автобуса, не внесённого в реестр лицензий. Нарушение выявили сотрудники Ространснадзора в ходе планового рейда в декабре прошлого года.

«В ходе проверки 16 декабря 2025 года было установлено, что ООО “Техноком” – организация, осуществляющая перевозку пассажиров на регулярном муниципальном маршруте, использовала для этих целей автобус марки ПАЗ, который не был внесён в реестр лицензий. Подобные действия являются серьёзным нарушением законодательства, поскольку для осуществления деятельности в области пассажирских перевозок требуется наличие соответствующей лицензии на каждое используемое в этих целях транспортное средство», — говорится в сообщении официального канала судов Свердловской области.

В отношении организации был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией).

В суде представитель компании признал вину и сообщил, что автобус уже внесли в реестр — меры приняли сразу после замечания надзорного органа. Однако судья, принимая решение, подчеркнул, что доказательства принятия руководством всех возможных мер для соблюдения законодательства заблаговременно представлено не было. В постановлении также отмечено, что подобные нарушения создают потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан и могут привести к техногенным авариям.

При назначении наказания суд учёл, что к моменту рассмотрения дела нарушение было устранено. Это обстоятельство смягчило ответственность компании, но от штрафа не уберегло. Постановлением суда компания «Техноком» признана виновной и оштрафована на 200 тысяч рублей.

Решение не было обжаловано и вступило в законную силу.