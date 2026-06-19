Магаданская область стала лидером среди регионов РФ по росту зарплат за год

Росстат зафиксировал заметный рост средней заработной платы в ряде регионов России за прошедший год. Наибольшее увеличение зафиксировано в Магаданской и Калужской областях, Чукотском автономном округе, Москве и Хабаровском крае, пишет ТАСС.

В Магаданской области средняя зарплата поднялась на 36 тысяч рублей. Если в 2025 году жители региона в среднем получали 154,5 тысячи рублей, то в 2026 году этот показатель достиг 190,1 тысячи рублей. На Чукотке рост средней зарплаты составил более 32 тысяч рублей. В 2025 году она была на уровне 214,4 тысячи рублей, а в 2026 году — 246,4 тысячи рублей. Значительное увеличение средней зарплаты также произошло в Москве — более чем на 31 тысячу рублей. В 2025 году средний доход москвичей составлял 188,9 тысячи рублей, а в 2026 году — 219,6 тысячи рублей. В Калужской области средняя зарплата увеличилась на 25 тысяч рублей. Если в 2025 году она составляла 80,5 тысячи рублей, то в 2026 году достигла 105,3 тысячи рублей. В Хабаровском крае рост средней зарплаты составил около 24 тысяч рублей. В 2025 году показатель был 91,7 тысячи рублей, а в 2026 году — 115,4 тысячи рублей.

Среднемесячная заработная плата в Свердловской области в 2026 году составила 92 тысячи рублей, что примерно на 3 тысячи рублей больше, чем в 2025 году. При этом среднемесячная зарплата по всей России в марте 2026 года составила 112 654 рубля.