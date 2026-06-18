В Нижнем Тагиле мамы двух учеников подрались в кабинете директора школы из-за буллинга

В январе этого года в одной из школ Нижнего Тагила произошёл конфликт между двумя учениками. В тот же день мать одного из мальчиков, Ольга (имя изменено пресс-службой суда), рассказала о буллинге в общем родительском чате. К сообщению она прикрепила видеозапись произошедшего и оставила негативные комментарии в адрес обидчика сына. На просьбы удалить видео женщина не отреагировала.

На следующий день родителей обоих школьников вызвали к директору школы для разговора. Помимо них на встрече присутствовали социальный педагог, классный руководитель, а также сами мальчики.

«Однако, когда один из мальчиков начал рассказывать свою версию событий, мама другого ученика, Алина (имя изменено пресс-службой суда), заметила, что Ольга вновь снимает её сына на видео. Это вызвало у Алины недовольство, и она попросила Ольгу прекратить съёмку, но Ольга на эту просьбу не отреагировала. Тогда Алина решилась на крайние меры: она закрыла своей ладонью объектив телефона Ольги и положила устройство на стол, чтобы остановить запись. Это вызвало у Ольги гнев, и она начала проявлять агрессию по отношению к Алине: царапала её ногтями, повредив кисть руки, и пнула по ноге. Защищаясь, Алина в ответ тоже пнула Ольгу ногой. В этот момент между женщинами встал супруг Алины, который попытался разнять дам и остановить драку. Однако, несмотря на его вмешательство, обе женщины продолжали обмениваться ударами. После инцидента Ольга обратилась в больницу, где были зафиксированы телесные повреждения, и с заявлением в полицию», — сообщает пресс-служба Тагилстроевского районного суда.

В отношении Алины сотрудниками полиции был составлен протокол по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.1.1 КоАП РФ (побои или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших наступление уголовной ответственности). Дело направлено для рассмотрения мировому судье.

«В суде Алина признала, что наносила Ольге удары, подчеркивая при этом, что конфликтная ситуация переросла в обоюдную драку. Защитник Алины в суде считал, что она не должна нести ответственность за свои действия, поскольку конфликт в кабинете директора фактически стал результатом взаимных действий обеих женщин. Он также отметил, что действия Ольги по видеосъёмке несовершеннолетнего ребёнка без согласия его родителей были противоправными, Ольга не имела права выкладывать видео с участием сына Алины в родительском чате, и именно эти действия усугубили конфликтную ситуацию», — рассказали в суде.

В ходе судебного заседания Ольга, признанная потерпевшей по делу, заявила, что не считает привлечение Алины к административной ответственности достаточной мерой. По её мнению, женщина должна быть привлечена к уголовной ответственности за причинение ей лёгкого вреда здоровью.

При рассмотрении дела была дана всесторонняя оценка обстоятельствам конфликта, который начался со ссоры между двумя школьниками, а впоследствии перерос в конфликт между их матерями. Также суд учёл смягчающие обстоятельства – признание вины и наличие на иждивении у Алины двоих несовершеннолетних детей.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Тагилстроевского судебного района Свердловской области Алина признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ, и ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.