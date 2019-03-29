Агентство по страхованию вкладов выявило в «Уралтрансбанке» недостачу на 1,9 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов, ведущее процедуру банкротства «Уралтрансбанка», по итогам инвентаризации выявило недостачу имущества на сумму больше 1,9 млрд рублей, пишет Znak.com. Отмечается, что наибольшая часть недостачи — около 947 млн рублей — приходится на прочие активы банка и связана с отсутствием подтверждающих документов. К недостаче отнесли и кредиты юридических и физических лиц на 914 млн рублей, по которым отсутствуют оригиналы договоров.

Кроме того, по основным средствам и хозяйственным затратам недостача составила 36,3 млн рублей, сюда включили неотделимые улучшения в арендованных банком помещениях. Сообщается также, что не было найдено имущество на сумму 29,2 млн рублей.

Оставшаяся часть недостачи приходится на драгоценные металлы на 14 млн рублей: судя по документам, речь идёт о золоте и серебре в головном офисе банка. Их отнесли к недостаче из-за отсутствия заключения эксперта. Кроме того, не обнаружены учтённые векселя на 142 тысячи рублей. Вопросы по остаткам денежных средств на 22,2 млн рублей на корреспондентских счетах в других банках связаны также с отсутствием документов, подтверждающих наличие денег.

По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества, подтверждающих документов, в том числе по подтверждению права собственности банка на имеющееся имущество.

Ранее Банк России заявил о возможном выводе из «Уралтрансбанка» собственниками и бывшим руководством порядка 1,4 млрд рублей.

«В ходе проведения обследования его финансового состояния [временная администрация] установила, что бывшим руководством и собственниками банка осуществлены операции, обладающие признаками вывода активов банка путём кредитования заёмщиков, имеющих сомнительную платёжеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, на общую сумму 1,4 млрд рублей», — сообщала пресс-служба ЦБ.

Напомним, 20 декабря Арбитражный суд Свердловской области по заявлению Банка России признал «Уралтрансбанк» банкротом. Основным акционером банка был бизнесмен Валерий Заводов и связанные с ним лица и компании.