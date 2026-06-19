Тагильчанка отдала лжеавтодилерам более 900 тысяч рублей

Накануне в дежурную часть МВД России «Нижнетагильское» поступило обращение от 36-летней женщины, которая сообщила, что неизвестный обманным путём похитил у неё более 900 тысяч рублей.

По данным полиции, днём ранее потерпевшей позвонил её отец. Он рассказал, что вступил в группу в одном из мессенджеров, которая продаёт автомобили из Европы. Мужчина заинтересовался Toyota RAV 4 и связался с менеджером по имени Алексей. Они обсудили технические характеристики и цену машины.

Женщина усомнилась в честности организации и сама вступила в группу, чтобы вести переписку с Алексеем от имени отца. Изучив процесс оказания услуг и проверив информацию о компании, она решила оформить договор купли-продажи автомобиля на своё имя. Для этого она отправила нужные документы менеджеру через личное сообщение. Затем, следуя инструкциям, она пришла в ближайшее отделение банка, где сказала, что хочет получить доступ к своим накоплениям для покупки автомобиля.

После выполнения всех формальностей в банке потерпевшая перевела 940 тысяч рублей. Позже она снова связалась с менеджером для уточнения деталей. В ходе переписки неизвестный прислал фотографию автовоза. Однако, связавшись с перевозчиком, женщина узнала, что он не занимается транспортировкой этой машины. Тогда она поняла, что стала жертвой мошенников.

Полицейские настоятельно советуют гражданам быть бдительными при покупке автомобилей через интернет. В последние годы значительно увеличилось количество случаев мошенничества в этой сфере, что вызывает серьёзные опасения. Многие люди, стремясь найти выгодное предложение, становятся жертвами преступников, которые злоупотребляют доверием потенциальных покупателей. Мошенники часто используют привлекательные объявления, заманчивые цены и поддельные документы, чтобы создать видимость легальной сделки. В результате граждане теряют деньги и не получают автомобиль.

Правоохранительные органы рекомендуют обращать внимание на несколько ключевых моментов. Во-первых, всегда проверяйте информацию о продаваемом автомобиле, используя официальные источники и базы данных. Во-вторых, не передавайте деньги, пока не убедитесь в законности сделки: лично встречайтесь с продавцом, осматривайте автомобиль и проводите его техническую проверку.

Кроме того, будьте осторожны при передаче личных данных. Мошенники могут использовать эту информацию для дальнейших преступлений. Если у вас есть сомнения относительно легитимности предложения, лучше отказаться от сделки и сообщить о подозрительной активности в полицию.

Соблюдая эти простые правила, вы можете значительно снизить риск стать жертвой мошенников и сделать осознанный выбор при покупке автомобиля через интернет.