За неделю из Свердловской области полиция выдворила 182 нелегала

Накануне на Среднем Урале прошла масштабная оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2026», инициированная начальником гарнизона полиции Александром Мешковым. Главной задачей мероприятия было выявление и пресечение каналов нелегальной миграции, предупреждение правонарушений и преступлений в этой сфере, а также усиление общественной безопасности. Операция оказалась успешной: 182 нелегальных мигранта были выдворены за пределы страны. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, в рейде участвовали сотрудники различных подразделений полиции, включая миграционную службу, уголовный розыск, службу охраны общественного порядка, Госавтоинспекцию, Центр по противодействию экстремизму, транспортную полицию, наркоконтроль, а также представители ФСБ и прокуратуры. Общее число задействованных правоохранителей составило около 1000 человек.

«Тщательным проверкам сыщиков, как обычно, подверглись места проживания и трудовой деятельности иностранных граждан, объекты транспортной инфраструктуры, строительные площадки, предприятия торговли и сферы услуг. За семь дней ОПМ выявлено 953 нарушителя. К административной ответственности привлечены 620 человек. Также наказаны 228 лиц, оказывавших услуги нелегалам. За незаконное использование труда иностранных работников наказаны 97 работодателей. Наложены штрафы на сумму свыше 4 млн рублей. В бюджет взыскано 1,5 млн рублей. Принято 222 решения о запрете въезда в РФ. По фактам незаконной миграции, фиктивной регистрации и постановки на учёт, использования поддельных документов возбуждено 56 уголовных дел», — отметил полковник Горелых.

Проведенные мероприятия подтвердили эффективность межведомственного взаимодействия и позволили нанести ощутимый удар по теневым схемам. Работа по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства сотрудниками органов внутренних дел будет продолжена и в дальнейшем.

«Приведу лишь два примера конструктивного сотрудничества правоохранительных структур по наведению порядка в сфере миграции. В Екатеринбурге зачистка проведена на площадях торгово-производственной компании “Флагман”, где нелегалы незаконно трудились в цехе по переработке рыбы и там же в антисанитарных условиях жили. 22 из них подверглись штрафным санкциям, ещё 11 — под конвоем вынуждены были покинуть гостеприимный Урал. А в отношении их непосредственного шефа полиция возбудила уголовное дело. Сейчас начальник цеха арестован и коротает время в СИЗО, раздумывая над вопросом, а стоило ли оно того? В Тугулыме в сети МВД угодили ещё два гражданина, они перевозили в легковом автомобиле крупную партию синтетических наркотиков. В багажнике машины нашли сверток с мефедроном весом около одного килограмма, а из-под обшивки задней левой двери — две упаковки метадона общей массой свыше двух килограммов», — рассказал Валерий Горелых.