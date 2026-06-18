Госавтоинспекция Свердловской области показала кадры преследования за малолетними автоугонщиками в Верхней Салде

Госавтоинспекция Свердловской области опубликовала видео погони экипажей ДПС в Верхней Салде за малолетними правонарушителями.

Как сообщили в ГАИ, в дежурную часть полиции поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2106. Вскоре транспортное средство было замечено автоинспекторами в Нижней Салде, однако на требование сотрудников полиции остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться.

В ходе преследования угнанный автомобиль доехал до улицы Карла Маркса в Верхней Салде, после чего выехал на трассу в сторону Нижнего Тагила. В какой-то момент водитель потерял контроль над транспортным средством и въехал сначала в припаркованный, а затем и в движущийся по встречной полосе автомобиль.

После столкновения водитель и его пассажир выбежали из «шестёрки» и попытались скрыться с места происшествия, однако были задержаны и доставлены в отдел полиции.

«Шумахерами» оказались двое 15-летних местных парней, которые ранее уже привлекались к ответственности за другие противоправные деяния. Для дальнейшего разбирательства в отдел полиции были вызваны родители несовершеннолетних.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.