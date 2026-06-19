В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием шести автомобилей

Накануне, 18 июня, около 19:45 произошло массовое ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу в микрорайоне Ключики.

Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель Honda Civic, двигавшийся в сторону Нижнего Тагила, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Kia Sportage, а затем отлетела в стоящий рядом Volkswagen Tiguan с 63-летним мужчиной за рулём, который, в свою очередь, столкнулся со стоящим впереди него ВАЗ-21074 под управлением 42-летнего водителя.

На этом же месте 36-летний водитель Hyundai Sonata, направляющийся также в сторону Нижнего Тагила, выбрал небезопасную дистанцию и столкнулся с Toyota Camry, двигавшейся в попутном направлении.

В результате происшествия пострадали 33-летний водитель Honda Civic, изначально вылетевшего на встречку, а также 40-летний мужчина, управлявший Kia Sportage. Оба были доставлены в больницу для оказания необходимой помощи.

Все участники аварии являются жителями Нижнего Тагила. В момент аварии были пристёгнуты ремнями безопасности и трезвы. На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции провели все необходимые процессуальные действия. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, по факту ДТП проводится проверка.

В Госавтоинспекции Нижнего Тагила напоминают о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию. Не совершать опасные манёвры, а также быть предельно внимательными.