Учителя одной из школ Горноуральского муниципального округа осудили за покупку наркотиков

Верхнесалдинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего школьного учителя информатики.

В декабре прошлого года 36-летний учитель одной из школ Горноуральского муниципального округа Сергей заказал через интернет-магазин наркотическое средство (марихуану). После оплаты и получения координат, он на своём автомобиле доехал до Нижнего Тагила и забрал товар. Сразу после возвращения Сергей был задержан сотрудниками полиции возле своего дома в посёлке Свободный. Наркотики были обнаружены и изъяты у него во время личного досмотра.

Свою вину мужчина признал. Во время рассмотрения дела в суде он уволился из школы по собственному желанию.

В итоге Верхнесалдинский районный суд признал Сергея виновным по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в значительном размере) и назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ. Кроме того, телефон, с которого осуждённый заказал марихуану, был обращён в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.