Нижний Тагил признали одним из худших крупных городов России для переезда

Финансовый университет при правительстве РФ провёл социологическое исследование и опубликовал список городов России, наименее привлекательных для переезда и приобретения недвижимости.

В рамках исследования аналитики сравнивали количество жителей, желающих покинуть тот или иной город, с числом тех, кто хотел бы в него переехать. Также учитывалось соотношение горожан, планирующих купить жильё в другом месте, и потенциальных покупателей недвижимости из других регионов страны.

Среди 69 городов, попавших в рейтинг, самыми привлекательными для переезда стали Калининград, Ярославль, Сочи, Новороссийск и Владимир. При этом сразу три города Уральского федерального округа — Сургут, Нижневартовск и Нижний Тагил — оказались в списке наименее привлекательных городов для переезда.

Нижневартовск занял последнее место в рейтинге привлекательности городов с точки зрения внутренней миграции, оказавшись на 69-й строчке. Сургут расположился на 66-м месте, а Нижний Тагил — на 67-м.

Среди городов УрФО самым привлекательным городом для переезда стала Тюмень, занявшая 8-е место в рейтинге. Курган расположился на 19-й строчке, Екатеринбург — на 33-й, а Челябинск — на 47-й.