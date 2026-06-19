Мэрия Нижнего Тагила расторгла контракт на отлов бездомных животных с приютом «Добрые руки» 

Контракт на отлов безнадзорных животных в Нижнем Тагиле между администрацией города и приютом «Добрые руки» расторгнут в связи с односторонним отказом директора учреждения Алёны Казаковой от исполнения обязательств. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Напомним, в конце мая текущего года находящаяся под следствием директор тагильского приюта для бездомных животных «Добрые руки» Алёна Казакова отказалась в одностороннем порядке от контракта с мэрией на отлов собак. Причиной отказа стало уголовное дело, в рамках которого в отношении Алёны Казаковой, а также других фигурантов судом избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Им запрещено общаться между собой, а также с другими участниками процесса на период предварительного расследования и судебного разбирательства.

Однако мэрия Нижнего Тагила заставила организацию до конца отработать контракт по отлову собак. В начале июня директор приюта вновь подала уведомление об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно информации, размещённой на портале госзакупок, контракт всё же расторгли и начислили приюту «Добрые руки» неустойку в размере 93 тысяч рублей за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства). Штраф был оплачен.

Ранее администрация Нижнего Тагила разыграла новый контракт на отлов бездомных животных. Однако к моменту окончания срока подачи заявок, 5 июня, на участие в открытом электронном аукционе не решилась ни одна компания. В связи с этим закупка была признана несостоявшейся.