В Качканаре двое подростков до смерти забили мужчину камнем

В Качканаре двое подростков убили мужчину, пишет местное издание «Новый Качканар».

Труп убитого обнаружили 19 сентября на улице Чехова.

Местная жительница, ставшая свидетелем следственного эксперимента, рассказала, что один из несовершеннолетних был в наручниках и «на кукле всё показывал».

«Мы после работы домой пришли. Я на кухне готовила, в окно выглянула, людей много ходит, я сначала не поняла ничего, а потом увидела одного в наручниках, он на кукле всё показывал, мне даже не по себе стало, так страшно. Краем уха услышала, что избивали вдвоём, даже лица не видно, месиво одно. Вроде малолетки какие-то, а убивали отчима одного из них. Они его сначала камнем оглушили у дома, а потом в лес поволокли. Говорят, что мужик хороший был», — рассказывает женщина.

Руководитель пресс-службы СУ СК России по Свердловской области Александр Шульга заявил 66.ru, что ведомство пока воздерживается от комментариев по данному преступлению, поскольку в нём задействованы несовершеннолетние.

Напомним, накануне в посёлке Рефтинский двое подростков избили инвалида. Инцидент в Рефтинском стал очередным происшествием, в котором участвовали несовершеннолетние. Самым резонансным из них стало убийство в Берёзовском 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова, скончавшегося от черепно-мозговой травмы. По данному факту расследуется уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), подозреваемые — четверо молодых людей в возрасте от 14 до 16 лет.

В минувшие выходные стало известно об ужасном убийстве в Сосьве: там изнасиловали, задушили и сожгли 17-летнюю школьницу. По подозрению в совершении этого преступления суд накануне арестовал 20-летнего знакомого девушки Алексея Щербакова.

А 24 сентября появилась информация сразу о двух «стрелках» на Урале — несостоявшейся драке в Нижнем Тагиле, где полиция задержала порядка 200 подростков, а также драки в Нижней Туре, где избили 14-летнего парня.