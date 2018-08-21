В Берёзовском после зверского убийства инвалида подростками пройдёт общегородской митинг

Администрация Берёзовского согласовала жителям города проведение митинга после жестокого убийства 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова, со ссылкой на организатора акции Ольгу Ермакову пишет Znak.com.

По её словам, люди соберутся на Торговой площади города 30 августа в 12 часов, заявка была подана на 400 человек. Саму Ермакову сегодня пригласили на беседу в прокуратуру. Петиция горожан на Change.org с призывом к генпрокуратуре РФ наказать убийц Рудакова уже набрала больше 6,5 тысячи подписей. Граждане, которые ставят свои подписи, пишут, что «ожесточенные дети должны быть изолированы от общества», называют подростков «зверями» и требуют судить их по «взрослым» статьям.

Дмитрий Рудаков был найден мёртвым 10 августа в районе гаражей недалеко от дома по улице Исакова, причиной смерти молодого человека стала черепно-мозговая травма. Об убийстве город узнал из группы «ВКонтакте» под названием «Плохие новости», его авторы в деталях описали произошедшее и назвали имена участников преступления. Подозреваемые вскоре были задержаны — четверо подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности, он уже заключён под стражу. В компании также была 13-летняя девочка, по версии следствия, снимавшая происходящее на видео. Её планируют направить в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По словам местных жителей, в день убийства пятеро подростков гуляли по городу и встретили 20-летнего парня, с которым ранее были знакомы. Они предложили ему пройти за гаражи «попить пивка». У молодого человека были дефекты речи, друзей у него не было, поэтому он с радостью пошёл с подростками. За гаражами 13-летняя девочка включила камеру смартфона, а остальные заставили юношу раздеться, снять крестик и сложить все вещи в пакет. После этого они повалили парня на землю, стали плевать и мочиться на него. Подростки жестоко избили молодого человека. По данным авторов петиции, 16-летний мальчик весьма солидного телосложения начал прыгать на голове инвалида «и в какой-то момент наступил ему на кадык, который ушёл аж до самого плеча».