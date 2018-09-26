В Рефтинском подростки избили инвалида (ВИДЕО)

Группа «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» опубликовала видеозапись, где запечатлено избиение молодого человека. По информации администраторов, ролик был снят в посёлке Рефтинский, а били инвалида несовершеннолетние.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что сотрудники службы участковых уполномоченных полиции Асбеста установили личности всех участников истории по горячим следам: это учащийся местной школы № 6 и один её выпускник, студент одного из техникумов Сухого Лога. Потерпевший — 20-летний местный житель, действительно имеющий проблемы со здоровьем.

По предварительным данным, подростки (нападавшие и потерпевший) втроем гуляли вблизи акватории Рефтинского водохранилища. Потерпевший знает своих обидчиков по именам — по крайней мере, он назвал их в отделе полиции. Валерий Горелых уточнил, что после избиения госпитализация 20-летнему парню не потребовалась. На сегодня назначены опросы потерпевшего (в присутствии матери) и подозреваемых.

«Мотив такого жестокого поведения будет установлен в ходе начатой проверки», — добавил официальный представитель главка МВД.

Следственное управление СКР по Свердловской области объявило, что инициирует передачу себе из полиции материала проверки по факту избиения инвалида, сообщил Znak.com руководитель пресс-службы ведомства Александр Шульга.

Инцидент в Рефтинском стал очередным происшествием, в котором участвовали подростки. Самым резонансным из них стало убийство в Берёзовском 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова, скончавшегося от черепно-мозговой травмы. По данному факту расследуется уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), подозреваемые — четверо молодых людей в возрасте от 14 до 16 лет.

В минувшие выходные стало известно об ужасном убийстве в Сосьве: там изнасиловали, задушили и сожгли 17-летнюю школьницу. По подозрению в совершении этого преступления суд накануне арестовал 20-летнего знакомого девушки Алексея Щербакова.

А 24 сентября появилась информация сразу о двух «стрелках» на Урале — несостоявшейся драке в Нижнем Тагиле, где полиция задержала порядка 200 подростков, а также драки в Нижней Туре, где избили 14-летнего парня.