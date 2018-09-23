В Свердловской области изнасиловали и сожгли 17-летнюю девушку

22 сентября в посёлке Сосьва Свердловской области на одном из пустырей обнаружено обгоревшее тело 17-летней девушки. Под подозрения правоохранителей попал 20-летний знакомый погибшей. По данным СМИ, мужчина сначала изнасиловал школьницу, а затем задушил. Чтобы замести следы, подозреваемый облил девушку бензином и поджёг. Мужчина уже задержан и даёт показания.

В правоохранительных органах — МВД и Следственном комитете по Свердловской области — убийство девушки-подростка пока не комментируют.