«Нас вязали дяди с “калашами” и дубинами, ломали носы». В Нижнем Тагиле полиция и ОМОН задержали 300 участников массовой драки

Словесная перебранка в интернете между бывшими возлюбленными едва не стала причиной массовой драки с участием парней от 16 до 21 года. По данным АН «Между строк», вчера, 23 сентября, сотрудники полиции совместно с бойцами ОМОН задержали около 200 тагильских школьников, которые «забили стрелку» в районе Рудника имени III Интернационала своим сверстникам из Нижней Туры. Ещё около 100 задержанных — приезжие, рассказывает собеседник агентства. Молодых людей доставляли в районные отделы полиции.

По словам одного из участников событий, до самой драки дело не дошло — гостей полиция задержала ещё в электричке, а тагильчан правоохранителям пришлось ловить по всему городу.

«По всему городу было оцепление, — говорит 16-летний Фёдор. — Туринских повязали ещё с электрички. Не знаю, сколько их было, человек 100 может быть. Наши добирались до места назначения из разных районов, и многих тоже повязали. Против ОМОНа особо не посопротивляться. Нас вязали дяди с “калашами” и дубинами, ломали носы. Мне с приятелем удалось убежать от полиции. Кого задержали раньше, тех просто отпустили, а кого задержали непосредственно на месте сбора, на тех составили протокол».





О причине конфликта между подростками Фёдор не стал распространяться, пояснив, что «наш город оскорбили». По информации АН «Между строк», несколько дней назад в одной из групп во «ВКонтакте» девушка из Дзержинского района Нижнего Тагила поссорилась со своим бывшим парнем, который проживает в Нижней Туре. К выяснению отношений подключились друзья и знакомые молодых людей. В итоге было принято решение «забить стрелу» город на город.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» пока воздерживаются от комментариев.