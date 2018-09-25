Суд Серова арестовал подозреваемого в убийстве 17-летней школьницы из Сосьвы

Серовский городской суд постановил взять под стражу на 1 месяц и 30 дней до 21 ноября включительно 20-летнего Алексея Щербакова, подозреваемого в изнасиловании и жестоком убийстве 17-летней школьницы Полины Н. из Сосьвы, со ссылкой на официального представителя суда Ксению Лушникову пишет Znak.com.

Напомним, ужасное убийство девочки в Сосьве произошло 22 сентября. По имеющейся информации, сначала её изнасиловали, потом задушили при помощи аудиошнура, перетащили на пустырь, облили тело бензином и сожгли.

По этому делу задержан 20-летний знакомый погибшей Алексей Щербаков, информация об этом появилась в группе «Инцидент Краснотурьинск» в соцсети «ВКонтакте». Показания на подозреваемого дал 15-летний Руслан, присутствовавший при совершении преступления, но не остановивший убийцу из-за опасений за свою жизнь.

«Я был, когда он её убил, находился рядом. Он взял шнур AUX и начал её душить насмерть. Я попытался его остановить, он говорил, что ему так надо. Зачем, не говорил. Меня очень сильно трясло. Я нашёл ключи от дверей и убежал домой. Вслед он мне кричал, что, если я скажу, он и меня убьёт», — привели слова Руслана в группе «Инцидент Краснотурьинск».

Сегодня выяснилось, что он под угрозами помогал Щербакову тащить тело на пустырь и видел, как тот сжёг его.

«Также люди задают вопрос, почему я не помог Полине. Но я не мог ей помочь, так как мне 15 лет, а ему 21. И ростом он 2 метра, а я метр 40», — пояснил Руслан.

Кроме того, по словам подростка, Щербаков был «под алкоголем и бензином».

Следователи Серовского межрайонного отдела СУ СКР по Свердловской области, которые занимаются этим делом, проверяют версию, согласно которой Щербаков был влюблён в школьницу и расправился с ней после того, как та отказала ему во взаимных чувствах. В пресс-службе свердловского СУ СКР пока не комментируют ход расследования.

Похороны 17-летней Полины Н. пройдут 26 сентября.