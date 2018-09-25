В Нижней Туре подростки на школьном дворе жестоко избили сверстника 

Правоохранительные органы Нижней Туры выясняют обстоятельства избиения подростками своего сверстника. Видео драки было опубликовано накануне, 24 сентября, в группе во «ВКонтакте» «Подслушано в Нижней Туре». На записи видно, как на школьном дворе группа подростков 13–14 лет налетела на парня и сбила его с ног. Драка сопровождается комментариями зрителей, которые снимают происходящее на мобильный телефон. В конце видео обездвиженный школьник остаётся лежать на земле.

В полиции Нижней Туры JustMedia.ru заявили, что заявления от законных представителей пострадавшего в полицию не поступало, а об инциденте правоохранители узнали из интернета. Какие травмы получил подросток, в каком он сейчас состоянии и даже когда произошла драка, пока неизвестно.

Управление Следственного комитета по Свердловской области запросило у полиции материалы проверки об избиении подростка.

«С учётом того, что защита прав несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений деятельности органов Следственного комитета, территориальным следственным отделом СКР по Свердловской области инициирован вопрос о передаче материала проверки по факту случившегося из полиции в органы СК России для дальнейшего проведения проверочных мероприятий и принятия процессуального решения. В случае принятия положительного решения об изъятии данного материала из производства полиции и передаче его в органы СКР, следователями Следственного комитета будет проведён комплекс необходимых проверочных мероприятий в целях самого тщательного выяснения всех обстоятельств инцидента и дачи ситуации объективной и принципиальной правовой оценки», — заявили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Накануне Нижняя Тура попала в новостные ленты из-за планируемой массовой драки подростков этого города со сверстниками из Нижнего Тагила. Перебранка в социальных сетях переросла в серьёзный конфликт, и его участники «забили стрелку» в районе Рудника имени III Интернационала. Полиции и ОМОНу удалось предотвратить драку, были задержаны, по неподтверждённой информации, порядка 300 подростков.