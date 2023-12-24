Улицы Коминтерна и Балакирева. Две в одной

До начала Великой Отечественной войны территория между улицей Сталина и Карла Маркса (ныне — улица Энтузиастов) в посёлке Вагонстроя была мало заселена и в основном занята ещё не вырубленным лесом. Тут для школьников и учащейся молодёжи организовывали сдачу норм БГТО, соревнования по лыжам и модному в те годы спортивному ориентированию. Основная же масса жилфонда тогда была сосредоточена в районе улиц Пролетарской (Ватутина), Свердлова, Тельмана, Ленина (Ильича), Заводской (Восточное шоссе). Южные окраины Вагонки оставались практически свободными. В 1941-м, после эвакуации в Нижний Тагил авиационного завода № 381 и Харьковского танкового завода № 183, незастроенные и малозастроенные участки в посёлке оказались как нельзя кстати. Ведь вместе с этими заводами было эвакуировано более 11 тысяч рабочих и инженерно-технических работников и их семей. За осень 1941-го и весну 1942 года практически все более-менее пригодные для строительства земли были застроены землянками, полуземлянками и дощато-засыпными бараками. Эта участь постигла и территорию между улицами Сталина и Карла Маркса.

Первый вопрос современного тагильчанина, который интересуется историей своего города, относительно этой улицы звучит примерно так: «Какое отношение имеет композитор Балакирев к Нижнему Тагилу?» Действительно, ведь должно же быть какое-то объяснение, почему улицу назвали его именем? И такое объяснение имеется.

В январе 1942 года Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) разослало по городам и районным центрам СССР циркуляр за подписью его начальника Георгия Фёдоровича Александрова, в котором, в частности, говорилось: «В целях укрепления и повышения самосознания советского народа и воспитания молодёжи в духе патриотизма краевым, областным, городским и районным исполнительным комитетам Советов народных депутатов, сельским Советам рекомендовать присваивать улицам, переулкам, площадям, домам и дворцам культуры, рабочим и молодёжным клубам имена известных революционеров, народовольцев, теоретиков марксизма-ленинизма, выдающихся русских писателей, поэтов, композиторов, театральных деятелей, художников, путешественников и первооткрывателей, изобретателей, учёных, военачальников и флотоводцев, оставивших большой след в отечественной и мировой истории».

Тогда в Нижнем Тагиле, как и по всей стране, стали появляться улицы Пугачёва и Жуковского, Чернышевского и Перова, Пушкина и Лермонтова, Луначарского и Ермака. Имя композитора Милия Алексеевича Балакирева соответствовало букве циркуляра. Патриот, один из основателей и глава «Могучей кучки», атеист, вольнодумец, писавший оперу по роману Николая Чернышевского «Что делать?», считался в Советском Союзе народным композитором. Кроме того, ряд его произведений, такие как симфония № 1, фантазия на темы из оперы Глинки «Иван Сусанин», «Фантазия на русские народные песни» для фортепиано с оркестром и симфоническая поэма «Тамара», любили руководители страны: Сталин, Молотов, Берия, Ворошилов, Киров.

Милий Алексеевич Балакирев родился в Нижнем Новгороде в 1837 году в дворянской семье. В детском возрасте первые уроки игры на фортепиано ему преподала мать. А первым его настоящим учителем стал весьма известный в Нижнем Новгороде пианист и дирижёр Карл Эйзерих. Правда, систематического музыкального образования Балакирев так и не получил.

Милий Алексеевич Балакирев (фото неизв. автора, 1903 г. / общ. достояние)

Окончив Нижегородский дворянский институт (1849–1853), он два года проучился в Казанском университете, после чего бросил учёбу и уехал в Петербург. Там после встречи с композитором Михаилом Глинкой Милий Алексеевич окончательно решил посвятить свою жизнь музыке. И в 1855 году Балакирев впервые выступил перед публикой в качестве виртуоза-пианиста. В 1862 году он вместе с известным русским хоровым дирижёром Гавриилом Якимовичем Ломакиным основал

бесплатную музыкальную школу. Через четыре года Балакирева пригласили в Прагу заведовать постановкой опер Глинки «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила». Всего Милий Алексеевич Балакирев написал более трёх десятков оркестровых и симфонических произведений, около 40 романсов на стихи Лермонтова, Кольцова, Фета и других русских поэтов, а также 13 хоровых произведений. Он был известен и как музыкальный педагог, критик и искусствовед. Умер Балакирев в 1910 году, похоронен он на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. К Нижнему Тагилу композитор имел косвенное отношение. В 1901-м во время поездки на Урал он провёл в здесь пару часов в ожидании замены вышедшего из строя паровоза.

Надо отметить, что, несмотря на военное лихолетье, посёлок Вагонстроя считался высококультурным населённым пунктом. На 1 января 1942 года здесь работало два кинозала, 11 школ, семь клубов. Шли занятия в хоровой капелле, ансамбле народной песни и танца, балетном кружке, театральной студии. Не прекращались и занятия в спортивных секциях русского хоккея, лёгкой атлетики, футбола, планеризма. В посёлке Вагонстроя было примерно такое же количество радиоточек, как и во всём «старом городе» (как называли Нижний Тагил жители Вагонки), а газета «Вагоногигант» по тиражам опережала «Тагильский рабочий».

Так в 1942 году на карте города появилась улица Балакирева, застроенная землянками, бараками и редкими «брусками». Однако уже весной 1943-го в самом начале улицы начался снос землянок и завоз строительных материалов. Любопытствующим объясняли, что здесь будет построен целый квартал индивидуальных каменных домов. В это было трудно поверить: война, не хватает самого необходимого, в том числе продуктов и тёплой одежды, люди работают по 10–12 часов, и вдруг — строительство жилья.

История с застройкой улицы Балакирева началась в феврале 1943 года, когда начальником отдела капитального строительства «Уралвагонзавода» стал бывший мастер завода № 183 Пётр Антонович Петриков. По его проекту и под его руководством и развернулось строительство двух десятков одноэтажных жилых домов на одного или двух хозяев. Это были первые дома посёлка, впоследствии прозванного в народе Петриковским. Изначально планировали построить 35 одно- и двухквартирных домов из шлакоблока, но позже количество домов увеличили сначала до 62, а затем и до 100. Райисполкомом под застройку была выделена территория улицы Балакирева от её начала до пересечения с улицей Советской (впоследствии — Хмельницкого). Зимой строительные работы были прекращены, но уже в апреле 1944 года на месте будущего Петриковского посёлка вновь закипела работа, и к концу сентября первые дома были готовы принять новосёлов.

Площадка строительства машиностроительного техникума. На заднем плане — первые 20 домов Петриковского посёлка (фото неизв. автора, 1944 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//image-10.jpg)

Согласно генеральному плану развития города, посёлку был присвоен официальный номер — «квартал № 35-52», но для заводчан он остался Петриковским. В 1944 году решением райисполкома улица Балакирева была разделена на две части. Первая часть, от начала и до пересечения с улицей Советской, получила название Коминтерна. Это, как писали газеты, было своеобразной данью трудовому подвигу танкостроителей завода № 183 им. Коминтерна в самые тяжёлые месяцы Великой Отечественной войны. Вторая часть, от улицы Советской и почти до самых Пихтовых гор, так и осталась улицей Балакирева.

В 1964 году улицы делили ещё раз. Виновником того стал идеологический отдел ЦК КПСС, сотрудники которого в 1950-х — начале 1960-х годов «установили дополнительные сведения о ряде известных исторических личностей». Оказалось, что Балакирев был не совсем подходящей кандидатурой для того, чтобы его именем называли улицы советских городов: он и верующим стал на старости лет, и императорская чета ему благоволила, да и моральный облик народного композитора был не безупречен. Впрочем, в Нижнем Тагиле на переименовании улицы Балакирева никто особо не настаивал, но и рекомендации идеологического отдела ЦК нельзя было оставить без внимания, к тому же руководил этим отделом сам «серый кардинал» партии Михаил Суслов. Районные власти поступили следующим образом: к улице Коминтерна присоединили часть улицы Балакирева от Хмельницкого (бывшей Советской) до Чайковского, а всё, что осталось, от Чайковского до Сибирской, оставили под прежним названием — Балакирева.

Достопримечательностей на ней не было и нет, но на Коминтерна их четыре: здание по адресу Коминтерна, 33, Дзержинский дворец пионеров (ныне — Дзержинский дворец детского и юношеского творчества), школа (ныне — гимназия № 86) и здание спортшколы № 77.

Наверное, самое известное здание на улице Коминтерна — это дом № 33, расположенный на углу Коминтерна и Орджоникидзе. Строить его начали в 1947 году по индивидуальному проекту архитекторов треста № 88 как общежитие для иногородних учащихся машиностроительного техникума. Весной 1949-го здание общежития было принято специальной комиссией и его сразу передали в ведение управления рабочих общежитий УВЗ. Это было оправдано: техникум являлся ведомственным учебным заведением, практически 100% его выпускников по окончании обучения шли на УВЗ, а иногородних студентов в техникуме было немного.

Общежитие учащейся молодёжи на Коминтерна, 33 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://pastvu.com/_p/d/1/f/c/1fcja50zfm8k7yd5tu.jpg)

Общежитием здание пробыло до середины 1966 года. Затем студентов переселили в новые, более вместительные общежития на улице Парковой (ныне — Окунева), а здание передали горбольнице № 1. Во дворе был разбит роскошный яблоневый сад, оборудована зона отдыха. Сначала здесь проходили профосмотр работники УВЗ. В 1970-х сюда было переведено кардиологическое отделение горбольницы. Позднее здание передали женской консультации. Дом № 33 давно уже находится в плачевном состоянии: разрушаются элементы декора, осыпается штукатурка, начинают протекать водосливы. О яблоневом саде во дворе дома уже никто не помнит: сейчас на его месте автостоянка.

Фото Маргариты Мурзиной / с разрешения автора Фото Маргариты Мурзиной / с разрешения автора Фото Маргариты Мурзиной / с разрешения автора Фото Маргариты Мурзиной / с разрешения автора

Историки, краеведы и просто неравнодушные граждане уже давно пытаются обратить внимание местных властей и МУГИСО на это здание, которому просто необходимо присвоить статус объекта культурного наследия. Не менее необходимы дому реставрационно-восстановительные работы. Остальным достопримечательностям улицы повезло больше: за их состоянием следят, проводя по мере надобности ремонтные работы.

История Дзержинского дома пионеров начиналась на улице Ильича, в здании школы № 70. В 1956 году там располагалась вечерняя школа рабочей молодёжи. Но три комнаты были переданы Дому пионеров. В то время в штате учреждения было всего шесть педагогов, которые вели занятия в кружках кройки и шитья, рисунка и живописи, театральном, камнерезном, ансамбле баянистов и духовом оркестре. Директором вагонского Дома пионеров был Матвей Цейтлин, а камнерезный кружок вёл известный тагильский скульптор и педагог Виталий Стеканов. Число желающих заниматься в Доме пионеров росло очень быстро, и места для всех вскоре не стало хватать. Тогда директор УВЗ Иван Васильевич Окунев дал задание проектировщикам ОКСа разработать проект здания, способного вместить единовременно 800–1000 человек, а райисполком выделил для его строительства место на улице Коминтерна.

Чуть подальше от бывшего Дома пионеров стоит ещё одно примечательное здание, построенное в середине 50-х годов ХХ века и с 3 сентября 1958 года известное на Вагонке как школа № 86. Из её стен вышло немало будущих инженеров, строителей, металлургов. В советское время школа № 86 постоянно соревновалась со школой № 9 за звание лучшей школы района, а в 1991 году получила статус гимназии.

Последняя достопримечательность улицы Коминтерна находится в доме № 59. Это типовое здание проекта 222 было построено 1950-х годах. Ныне в нём находится школа № 77.