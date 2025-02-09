Улица Красногвардейская. Часть 5

В 1960 году при городском Доме пионеров был создан интернациональный клуб «Дружба». А к 40-летию Всесоюзной пионерской организации здесь открыли Музей тагильской пионерии. Появились кружки «Юный друг ГАИ» и «Юный помощник пожарной дружины». В 1961 году Дом пионеров взял шефство над сквером имени Красной Армии и городским парком имени Бондина. Вместе с Детским домом № 1 городской Дом пионеров занимался озеленением улиц города, а с комсомольцами Горкомхоза — оборудованием детских площадок во дворах Тагилстроевского района.

Шли годы. Менялись руководители Дома пионеров: Мария Романовна Шатунова (1954-1965), Антонида Николаевна Банковская (1965-1967), Матвей Семёнович Цейтлин (1967-1973), Валерий Федорович Бок (1973-1984) и снова Матвей Семёнович Цейтлин (1984-1988).

Матвея Семёновича Цейтлина все называли «педагогом от Бога» и «мечтателем, умеющим увлечь своей мечтой весь город». Свою педагогическую карьеру он начинал старшим пионервожатым в средней школе. Уже тогда учителя заметили, как увлечённо, с открытым сердцем, он занимается со школьниками самыми разнообразными делами, как просто он общается с детьми, как умеет расположить к себе даже проблемных подростков.

Матвей Семёнович Цейтлин (фото неизв. автора / фрагмент ориг изображения)

(https://historyntagil.ru/history/images_labirint/gl_083_11.jpg)

Став во главе городского Дома пионеров, Матвей Семёнович смог в короткий срок сплотить в единое целое и школьников, и педагогический коллектив. Многие из тех, кто занимался в Доме пионеров, вспоминают об этом человеке с теплотой и глубоким уважением.

«Стоило ему зайти в какой-нибудь класс, как уже через пару минут он становился полноправным членом команды. В театральном кружке он становился актёром, в литературном – чтецом, в кружке радиолюбителей он брал в руки паяльник, в авиамодельном – клей и стамеску. Он всегда хвалил детей, а если нужно было не хвалить, а ругать, то находил такие слова, которые были не обидными, но сразу доходили до сознания провинившегося», — вспоминал один из кружковцев городского Дома пионеров Андрей Юрьев.

По инициативе и при активной поддержке Матвея Семёновича Цейтлина при Доме пионеров были созданы хоровая студия «Звонкие голоса», городской совет старшеклассников «Алые паруса», фотосекция, Малая академия. В кулуарах городской власти и горкоме партии его за глаза, а часто и в глаза звали «Пионерским директором». Интересно, что ни одна из его инициатив, которые он выносил на обсуждение исполкома или городского комитета партии, не оставалась без внимания. За свою педагогическую деятельность М. С. Цейтлин был неоднократно отмечен почётными грамотами, а также знаками «Отличник просвещения РСФСР» и «Отличник просвещения СССР».

Матвей Семенович Цейтлин был одним из первых, кто заговорил о том, что тагильской пионерии крайне необходимо новое, более просторное здание. С этой идеей он обратился к заведующему городским отделом народного образования Юрию Павловичу Петрову в 1967 году. Но, по нормативам Госстроя тех лет, такое сооружение, как дворец пионеров, могло быть построено только в областном, республиканском центре или в городе с населением более миллиона человек. Цейтлин настоял на том, чтобы предложение было озвучено «наверху». Ответ Москвы был категоричен — «не положено». Взамен городу предложили типовой проект городского дома пионеров стоимостью в один миллион рублей. Это было сравнительно небольшое здание с плавательным бассейном, актовым залом и 24 рабочими кабинетами. В Госплане и Госстрое были немало удивлены, когда тагильчане отказались от этого предложения. К тому времени идея постройки в городе настоящего дворца пионеров уже овладела умами председателя горсовета Владимира Кирилловича Наливая и 1-го секретаря горкома партии Геннадия Васильевича Колбина, которые принялись продвигать её на всех уровнях. Тагильчане заручились поддержкой 1-го секретаря Свердловского обкома КПСС и секретаря ЦК ВЛКСМ по делам школьной молодёжи. Дело сдвинулось с мёртвой точки. «Пробивать» выделение денег на строительство Дворца пионеров пришлось уже другому директору — Валерию Фёдоровичу Боку. Девять лет он терпеливо и аргументировано убеждал Верховный Совет, Совет Министров, Госплан РСФСР выделить необходимые финансовые средства. И, в конце концов, деньги были выделены.

Для возведения «новой гавани тагильской пионерии» рассматривались два места: в пойме реки Тагил, на том месте, где сейчас парк «Народный», и на берегу Тагильского пруда, там, где сейчас и находится ГДДЮТ.

Индивидуальный проект Дворца пионеров выбранный для строительства в Нижнем Тагиле, кроме самого здания, предусматривал ещё туристическую базу с гостиницей, спорткомплекс и парк с аттракционами. Но построить успели только само здание дворца. В структуру будущего «городка пионерии» предполагалось так же включить клуб юных моряков, планетарий, обсерваторию для наблюдения за звёздами и погодой, клуб юных космонавтов. К сожалению, далеко не все планы удалось воплотить в жизнь.

Строительство городского Дворца пионеров (фото неизв. автора, 1985 г. / фрагмент ориг изображения)

(https://historyntagil.ru/history/images_labirint/gl_083_14.jpg)

Строительство городского Дворца пионеров стало для Нижнего Тагила поистине всенародной стройкой. Предприятия города не только выделяли необходимую технику и недостающие материалы, но и предлагали свои улучшения в первоначальный проект здания. Так, деревянные полы были заменены каменными, облицованы мрамором колонны в фойе, хотя это не было предусмотрено проектом. По ходу строительства были перепланированы некоторые кабинеты, обычные окна заменены на теплосберегающие, внесены необходимые изменения в систему вентиляции. На завершающем этапе строительства неоценимую помощь в проведении отделочных работ оказали тагильские комсомольцы, проводившие на объекте субботники и воскресники.

Строительство городского Дворца пионеров (фото неизв. автора, 1985 г. / фрагмент ориг изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/stroitelstvo-tagila//Zdanie-Gorodskogo-dvorca-detskogo-i-junosheskogo-tvorchestva-postroennoe-v-1988-godu-Arhiv-Nizhnetagilskij-muzej-zapovednik-kopija.jpg)

В 1988 году городской Дворец пионеров был открыт. Общая площадь помещений нового здания составляла 11780,8 кв. метров. Во Дворце имелись концертный зал на 475 мест, конференц-зал на 200 мест, музей, методический кабинет, 2 библиотеки, 35 учебных аудиторий. Отдельные специально оборудованные кабинеты получили кружки авиа- и судомоделирования, флоры и фауны, мастерская автомотодела.

Городской Дворец пионеров. Студия «Звонкие голоса» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/fototagil-1960-1990-gody//Horovaja-studija-Zvonkie-golosa-gorodskoj-Dom-pionerov.-Pionerskij-hor-rukovoditel-N.V.-Vershinina.-Nizhnij-Tagil-1976-g.-kopija.jpg)

Тем не менее, очень скоро на городские власти обрушился вал критики. Жители города были возмущены расположением Дворца. Автобусы и маршрутные такси ходят редко и у Дворца не всегда останавливаются, трамвайные остановки далеко. Проблема номер два: возвращение детей с занятий, особенно зимой. Дорога плохо освещена, тротуары разбиты, район не самый безопасный в городе. Всё чаще в кабинетах горисполкома звучали вопросы: «Для кого вы построили этот Дворец?»

Проблему доставки детей на занятия и с занятий пытались решить разными способами. Самый оригинальный из них был предложен самими пионерами: задействовать для перевозки школьников катера и паромы, которые курсировали по городскому пруду от пристани на Гальянку и Палёную гору. Но как доставлять детей в зимний период? Вопрос пробовали решить волевым методом, обязав директоров предприятий предоставлять служебные автобусы для перевозки школьников во Дворец и обратно. Однако, если такие заводы, как НТМК и УВЗ могли выделить для этой цели транспорт, то небольшие предприятия такой возможности не имели. Поток критики всё же удалось немного погасить, увеличив количество автобусов и маршрутных такси и обустроив около Дворца остановку общественного транспорта.

С изменениями, которые произошли в нашей стране в начале 1990-х, пионерское движение сошло на нет и название Дворца стало неактуальным. 17 декабря 1992 года постановлением главы администрации города за № 466 городской Дворец пионеров был переименован в Городской Дворец творчества юных. Позднее он ещё раз поменял своё официальное название на Городской Дворец детского и юношеского творчества.

(продолжение следует)