«У нас в Тагиле мало кто так делает». Правила безопасности на льду и советы рыбакам от спасателей Нижнего Тагила

Удочка, рыболовные снасти и ледовый бур — стандартный набор любителей активного отдыха и рыбной ловли. Но достаточно ли этого, чтобы спасти свою жизнь в случае раскола льда или обморожения? Что ещё необходимо брать с собой рыбакам и что делать, чтобы не случилось беды, рассказывают поисковики и водолазы.

Самое опасное на рыбалке — обморожение конечностей. Как рассказывают специалисты, человек лишь первые несколько минут чувствует боль, после перестаёт вообще что-либо ощущать. Руководитель поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов советует: чтобы не допустить беды, необходимо выбирать одежду, которая отталкивает влагу. Но чаще всего такая одежда достаточно дорогая, самый универсальный и доступный вариант — шерстяные вещи.

Если у вас есть водоотталкивающий костюм или шерстяные носки с варежками, это ещё не значит, что вы готовы к рыбалке. Самое главное, что вы должны взять с собой на природу, — телефон, который заряжен на все 100%, и портативный зарядник. Так в случае опасности вы всегда сможете набрать номер 112, который, по словам поисковиков, ловит даже вне зоны действия сети.

«Бывает, когда рыбаки думают: “Пойду на Тагильский пруд, тут всё рядом, не потеряюсь”. Да, вы, может быть, не потеряетесь, но у вас может произойти обморожение или сердечный приступ. Вам может стать плохо прямо в палатке, а к ней рыбаки не подойдут, и она может простоять так дня три, пока вас не начнут искать. Поэтому всегда нужно иметь с собой телефоны и портативную зарядку, чтобы в случае чего позвонить и сказать: “Мне стало плохо, я в палатке на Тагильском пруду”. Я могу сказать как медик: если случился сердечный приступ, у человека есть всего четыре часа на спасение», — добавляет поисковик.

Также, говорят спасатели, нельзя выходить на лёд, если видна трава. Так, в прошлом году под лёд провалились два рыбака из Нижнего Тагила. Один из мужчин, у которого были проблемы с сердцем, решил пройти через камыши, но неожиданно лёд под ним провалился. Товарищ бросился спасать рыбака, но так и не смог. Их тела обнаружили спустя два месяца после пропажи.

Сейчас, по мнению водолазов, самый благоприятный сезон для рыбалки. Однако на Тагильском пруду местами всё же бьют ключи или проходит тёплое течение, а значит, толщина льда неодинакова. Начальник поисково-спасательной станции (ПСС) Владимир Александренко рекомендует тщательнее выбирать места на водоёмах и держаться на безопасном расстоянии от других рыбаков.

«Конечно, на рыбалку лучше ходить не одному, а компанией из двух-трёх человек, чтобы в случае опасности смогли помочь. Рыбакам всегда нужно брать с собой верёвку 10–15 метров, причём чтобы на одном конце была петля. Если кто-то провалится под лёд, его смогут вытащить. Но у нас в Тагиле мало кто так делает. Если кто-то проваливается, пытаются вытащить ледорубом. Последний раз на Тагильском пруду мужчина утонул 1,5 года назад, рыбачил он один в районе Демидовской дачи. Мы его четыре дня искали», — рассказал водолаз.

Спасатель также рекомендует рыболовам нести ящик для зимней рыбалки не через плечо, а на нём. Так в случае провала под лёд аксессуар можно откинуть в сторону.

Кроме того, необходимо сообщить родственникам, куда вы пошли рыбачить и во сколько планируете вернуться, даже если водоём находится вблизи дома.

Напомним, 6 января шесть рыбаков из Нижнего Тагила застряли в лесу в 10 километрах от посёлка Ликино в Свердловской области. Они уже возвращались домой на трёх автомобилях, но одна из машин сломалась, а две начали буксовать в подтаявшем снегу. В середине декабря ещё двое рыбаков из Свердловской области отравились газом на зимней рыбалке.