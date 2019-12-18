Двое рыбаков из Свердловской области отравились газом на зимней рыбалке под Тобольском

Тобольский следственный отдел СКР по Тюменской области проводит проверку по факту найденных без сознания на Иртыше двух рыбаков из Свердловской области, один из которых позже скончался в больнице, сообщает пресс-служба регионального СК.

Инцидент произошёл днём 14 декабря. По предварительным данным, два жителя Среднего Урала поехали рыбачить на реку Иртыш, где разбили палатку. Чтобы согреться, установили газовую горелку, но отравились продуктами горения пропана, потеряв сознание. Очевидцы сообщили об этом в полицию. В результате одного мужчину медикам удалось спасти, второй — 1975 года рождения — скончался.